La reina Isabel II de Inglaterra renuncia a 25 cargos honoríficos e inicia la suave transición de su reinado

La reina Isabel II de Inglaterra ha renunciado a la jefatura honorífica de 25 organizaciones británicas con el fin de disminuir su carga de trabajo de cara al próximo año 2017. Año en el que la monarca británica cumplirá 91 años.

Aunque la reina seguirá ostentando la titularidad de otras 600 instituciones, el movimiento deja patente que ya no se espera que pueda llevar a cabo todos los compromisos sociales que ha tenido durante décadas.

Los monarcas británicos, en reposo por la gripe

Esta información se suma a la noticia confirmada este miércoles de que la reina Isabel y el duque de Edimburgo han retrasado su escapada anual a Sandringham en fechas navideñas. Al parecer, ambos padecen un fuerte resfriado por el que les ha sido recomendado que pospongan la partida del viaje, recorrido que suelen hacer en tren.

Así, la reina Isabel II de Inglaterra renunciará a los cargos honoríficos que tiene en varias organizaciones humanitarias y benéficas en los próximos meses, tras haber cumplido los 90 años de edad, según ha anunciado el Palacio de Buckingham.

Audiencia semanal con el Primer Ministro

Isabel II, la monarca que más años lleva en el trono, cederá los cargos honoríficos que tiene en diversas organizaciones humanitarias, instituciones académicas y grupos deportivos a otros miembros de la familia real. "Su Majestad mantendrá los cargos honoríficos en cientos de organizaciones benéficas e instituciones, pero ahora compartirá su trabajo con su familia", ha asegurado la Casa Real en su comunicado. La monarca sigue recibiendo a dignatarios extranjeros, preside la apertura anual del Parlamento británico y mantiene una audiencia cada semana con el primer ministro, pero en los últimos años ha reducido sus viajes al extranjero.

La Casa Real británica ha nombrado a las 25 organizaciones nacionales que pasarán a tener como cargos honoríficos a otros miembros de la familia real antes de que la reina cumpla los 91 años. Su marido, el duque de Edimburgo, también renunció a varios cargos honoríficos cuando cumplió 90 años en 2011.

Entre las organizaciones a las que ha renunciado, figuran el All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC), conocido popularmente como Wimbledon; la fundación infantil Bernardo's; la Rugby Football Union;The National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC), implicada en la infancia, Battersea Dogs&Cats Home, que trabaja con mascotas, Save the Children UK y Wildfowl and Wetlands Trust (WWT), que se ocupa del medioambiente.