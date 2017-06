Londres amanece con carteles en los que se caricaturiza a una May dominatrix

Etiquetas

Vestida de cuero y con un látigo al más puro estilo de dominatrix. Con este look agresivo puede verse a la primera ministra británica, Theresa May, en varios carteles que han aparecido este lunes en Londres. La imagen viene acompañada por una frase que viene a decir que "la dominatrix Theresa May te hará arrepentirte".

La primera ministra británica es vista por muchos ciudadanos como una mujer agresiva lo que le está valiendo el apodo de dama de hierro como ya pasó con Margaret Thatcher. Tras al referéndum sobre el Brexit y la dimisión de David Cameron, May dijo que que guiaría con mano firme al país fuera de la UE, con su ya famosa frase “brexit significa brexit”.

En otro de los carteles se puede ver una imagen de May sin ojos y con la boca abierta. La fotografía de la primera ministra aparece superpuesta encima de una hoja del periódico Financial Times. El cartel trasmite una imagen intimidatoria de la primera ministra británica.

También se pueden ver carteles positivos que piden a los ciudadanos amar a y respetar a todas personas que viven en Londres.: “Es hermoso ver como amanece sobre shoreditch cuando todos nos llevamos bien en este país, por favor. Amar y respetar a todos a pesar del color, sexo, nacionalidad o religión. Que tengas un buen día y sonríe”.