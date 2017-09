Maduro dice que está a punto de llegar a un acuerdo con la oposición venezolana

Etiquetas

El presidente venezolano Nicolás Maduro afirmó este viernes que el gobierno y la oposición están cerca de alcanzar un acuerdo tras la reanudación esta semana del proceso para un eventual diálogo.

Maduro saludó, en una alocución que ofreció desde el palacio de gobierno, la reactivación del proceso que estaba estancado desde hace nueve meses por divergencias entre las partes. En su intervención en el mandatario criticó el comunicado que emitió la víspera la coalición opositora sobre los encuentros que se realizaron entre el miércoles y jueves en Santo Domingo, República Dominicana, donde participaron delegados del gobierno y opositores, y sostuvo que el escrito estaba "lleno de mentiras" y no expresa "ni el espíritu, ni la armonía con que la mesa de diálogo se instaló".

El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien fue representante del gobierno en el proceso, expresó que entre los puntos que se discutieron en las reuniones estaban el cronograma electoral y las garantías electorales, una comisión de la verdad, el acatamiento por parte de la Asamblea Nacional de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, las medidas económicas y sociales para atender las necesidades de los venezolanos y el reconocimiento a la oficialista Asamblea Constituyente.

Los representantes de los gobiernos de México, Chile, Bolivia y Nicaragua, que conforman el recién creado grupo de países amigos de Venezuela, se reunirán en los próximos días para prepararse para el próximo encuentro exploratorio entre autoridades y oposición en busca de soluciones a la crisis venezolana. La reunión se realizará de forma previa a la cita que tienen prevista las delegaciones del gobierno y de la oposición para el próximo 27 de septiembre en la capital dominicana.

El diputado Luis Florido, quien fue uno de los delegados de la oposición en las reuniones, dijo el viernes que el encuentro de finales de mes podría postergarse si no están dadas las condiciones. La creación del grupo de países amigos fue anunciada la noche del jueves por el presidente dominicano Danilo Medina al término de dos días de reuniones en las que hizo de mediador entre delegados del gobierno y miembros de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

El ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, también participó como mediador en la cita. Medina indicó que al grupo de países amigos podrían incorporarse otras dos naciones que aún no han sido identificadas. Al respecto, el dirigente opositor y ex candidato presidencial venezolano, Henrique Capriles, anunció que posiblemente podrían sumarse al grupo Francia, Portugal y Grecia, además de la ONU, el Vaticano y la OEA.