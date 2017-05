La bomba de Manchester era muy sofisticada y fue fabricada por varias personas

Etiquetas

La bomba del atentado de Manchester era un potente artefacto casero equipado con un detonador sofisticado, que difícilmente pudo ser ideada y armada solamente por el kamikaze, Salman Abedi, creen los expertos.

Los primeros detalles del artefacto que mató a 22 personas, fueron difundidos por el diario estadounidense New York Times, que publicó ocho fotos mostrando diferentes partes: el detonador, la pila, los restos de la mochila donde fue ocultada, y los clavos y piezas metálicas usados como metralla.

"A nivel de componentes, algunos son accesibles y fáciles de encontrar", explicó a la AFP Will Geddes, propietario de la empresa de seguridad ICP. Pero "el detonador en sí mismo", una pieza metálica en forma de tubo, "es muy difícil de conseguir sin levantar sospechas", estimó, considerando que tal pieza difícilmente pasaría un control de seguridad en un aeropuerto.

Según el New York Times, el detonador contenía un pequeño círcuito impreso, y no un simple interruptor, como suele ser el caso, lo que sugiere la existencia de un mecanismo retardador, o para hacerla estallar a distancia, o ambas cosas. "Está claro que eso se lo proporcionaron terceras personas", estimó Will Geddes, lo que se ajusta a la de la tesis policial de la existencia de una célula en torno a Abedi.

"Montar este tipo de artefacto no es fácil", añadió el experto. "Cuando se trata de artefactos explosivos caseros, rara vez tienes a una persona aislada, sino a varios individuos". El artefacto, oculto en la mochila de las fotos, era lo suficientemente poderoso para propulsar el torso del kamikaze lejos del lugar de la explosión, y sembrar la muerte a su alrededor gracias a la metralla.

Según fuentes de los servicios de seguridad citados por el diario The Independent, el explosivo contenía peróxido de hidrógeno, un compuesto químico que es parte de la fabricación del TATP, un polvo blanco usado en los atentados de Bruselas de 2016. Como puede fabricarse con ingredientes disponibles en las tiendas, le TATP "parece ser la sustancia favorita" de los miembros del Estado Islámico, constató Will Geddes.

Se cree haber acabado con la célula terrorista

La Policía británica ha capturado"a la mayor parte de la red" vinculada al atentado terrorista del pasado lunes en Manchester, aunque se prevén más detenciones, declaró hoy el comisario adjunto de la Unidad nacional antiterrorista, Mark Rowley.

Rowley precisó que se han hecho "inmensos progresos" en la labor policial, si bien quedan abiertas "importantes líneas de investigación".La policía interroga actualmente a ocho hombres de entre 18 y 38 años sospechosos de vinculación con la trama, tras haber puesto en libertad sin cargos a un chico de 16 años y a una mujer de 34. Las fuerzas de seguridad tratan de desmantelar la red que presuntamente apoyó al terrorista suicida Salman Abedi.

Listada de víctimas

Las 22 víctimas mortales que el pasado lunes perdieron la vida en el atentado de Manchester ya tienen nombres y apellidos, según un listado publicado por la cadena BBC que identifica a 17 mujeres y 5 hombres de entre 8 y 51 años.

Saffie Rose Roussos es el nombre de la más joven de las personas fallecidas, de apenas ocho años, una de las primeras identificadas y cuyo rostro se ha convertido en la imagen de la tragedia. Fue con su madre, Lisa Roussos, y con su hermana Ashlee, ambas heridas en el ataque.

Nell Jones, de 14 años, los mismos que Sorrell Leczkowki y Eilidh Macleod, son las siguientes víctimas más jóvenes de la barbarie.La familia de Olivia Campbell, de 15 años, pasó el día del martes buscando a su hija desaparecida tras el espectáculo de Grande, hasta que sus peores sospechas fueron confirmadas. También tenía 15 años Megan Hurley, dos más que Chloe Rutherford, quien perdió la vida junto a su novio, Liam Curry, de 19.

Pero ésta no fue la única pareja que murió junta: el matrimonio formado por Marcin y Angelika Klis, de 42 y 39 años y originarios de Polonia, perdía la vida mientras esperaba para recoger a sus hijas en el lugar. Igual que las amigas Alison Howe, de 45 años, y Lisa Lees, de 47, a quienes la explosión sorprendió esperando en el vestíbulo de la sala, lo mismo que Jane Tweddle-Taylor, la mayor de las víctimas con 51 años.

Georgina Callender, una estudiante de 18 años que asistía al centro de educación superior Runshaw College en Leyland, al noroeste de Manchester, fue el primer nombre propio identificado de la tragedia. Otro de los rostros que más se ha popularizado por su conmovedora historia es el de Kelly Brewster, de 32 años, quien murió mientras protegía de la explosión a su sobrina. Courtney Boyle, 19, pereció junto al novio de su madre, Philip Tron, 32, el mismo fatal destino que corrieron Wendy Fawell, de 51 años, y John Atkinson, de 28.

Maryn Hett, de 29 años, la policía Elaine McIver, de 43, que se encontraba fuera de servicio disfrutando del concierto, y Michelle Kiss, de 45, completan la fatídica lista de los fallecidos el pasado lunes.

Además de los fallecidos, 64 personas resultaron heridas, de las cuales 32 continúan hospitalizadas, 18 adultos y 14 niños, diez de ellos en estado crítico.