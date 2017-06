Margrethe Vestager, la 'dama de hierro' que pone a Google contra las cuerdas

Etiquetas

"Es una mujer de una gran inteligencia, valiente, con criterio, lúcida y muy trabajadora. Me encantaría que fuera Presidenta del Eurogrupo. Tiene una visión profundamente europeísta viniendo de un país que no lo es tanto. Es un valor europeo muy importante". El eurodiputado Enrique Calvet no puede disimular que Margrethe Vestager es una de sus debilidades. "Recuerdo que una de las veces que fui a verla, le dije que ya estaba bien de marear la perdiz con las estructuras fiscales particulares de Gibraltar. A los 15 días falló que eran ayudas ilegales". Contundente y directa: así es Vestager, la mujer más fuerte e influyente de Bruselas y el peor enemigo de Google.

Siempre del lado de los europeos, hace un mes defendía que "los ciudadanos han pasado por años duros y esperan que las empresas contribuyan a lo que les toca". No es de extrañar que ahora haya sido ella la que haya impuesto a Google una multa récord de 2.420 millones de euros por abuso de posición dominante por favorecer de forma sistemática a su servicio de comparación de precios, Google Shopping, frente a sus rivales en los resultados de su buscador.

"Lo que ha hecho Google es ilegal bajo las normas antimonopolio de la UE. Ha negado a otras empresas la oportunidad de competir sobre la base de sus méritos y la innovación. Y lo que es más importante, ha negado a los consumidores europeos una verdadera elección de servicios y los beneficios completos de la innovación", ha dicho la comisaria.

La cifra duplica la multa de 1.060 millones de euros que el Ejecutivo comunitario impuso en 2009 al grupo informático estadounidense Intel, entonces la mayor de la historia de la Unión Europea, también por abuso de posición dominante al tratar de expulsar a sus rivales del mercado de microprocesadores.

Cuentan, curiosamente, que su 'pequeña obsesión' son los elefantes. Cuando abandonó el Gobierno danés le regaló a su sucesor uno de estos animales confeccionado por ella misma con el siguiente mensaje: “He tejido esto para ti. Es un elefante. Los elefantes son sociables; son animales perspicaces. Viven en comunidad y, tengo que decirlo, en sociedades matriarcales. No tienen rencor, pero sí buena memoria”. Una descripción que también encaja con la comisaria más respetada, admirada y... temida.

La 'dama de hierro danesa'

Hija de pastores luteranos, se metió con 21 años en la política. Conocida como la 'dama de hierro danesa', con 30 ya era ministra de Educación y Relaciones con la Iglesia. Después lo fue de Economía e Interior.

Su primera toma de contacto con Bruselas llegó al dirigir las reuniones de Ecofin cuando asumió la presidencia de turno en la UE en 2012. La impresión que causó al actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, fue tan buena que la pidió como comisaria. Así, a finales de 2014 sustituyó al español Joaquín Almunia como comisaria de Competencia. Una carrera imparable.

Su personalidad fuerte y carismática hizo que los guionistas de la de la serie Borgen, la versión danesa del 'Ala oeste de la Casa Blanca', se inspiraran en ella para el papel de la protagonista: con una personalidad arrolladora es capaz de compaginar uno de los puestos más relevantes de la UE con su vida personal.

Mientras estudia acuerdos es capaz de correr dos veces por semana, ir al supermercado, hornear sus propios pasteles y viajar dos veces al mes a Dinamarca. Su familia, como la de los elefantes, es matriarcal. Está casada con un profesor de Matemáticas y tienen tres hijas. Ellos son los que se adapta. “Siempre fue así. No conocen otra cosa. Pero para mí la familia es el significado de la vida”, ha comentado en más de una ocasión.

Multas a Facebook y a Apple

Sin que le tiemble el pulso, su trayectoria, como ella siempre dice, está marcada por esos elefantes que gusta de regalar, aunque ahora su labor sea cazarlos: se encarga de analizar un gran número de acuerdos fiscales, así como de sancionarlos o corregir de dichos acuerdos. No es extraño que su lista de enemigos crezca por momentos: Apple, Google, Starbucks, Fiat, McDonald's, Amazon y, ahora, Google.

Fue la encargada de reclamar a la multinacional estadounidense Apple la devolución de 13.000 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Irlanda, al determinar tras una investigación iniciada en 2014 que constituyeron ayudas públicas ilegales. Además, el pasado mes de mayo, Vestager, en nombre de la Comisión Europea, impuso una multa de 110 millones de euros a Facebook por proporcionarle información "incorrecta o engañosa".

Entre sus mayores peculiaridades figura la de tejer en público. Al preguntarle por la afición ella, como si de una premonición se tratara, siempre ha ironizado: "Necesito hacer algo con mis manos. Hay quienes buscan en Google, yo hago esto”.