A May le puede salir mal el adelanto: de mayoría absoluta a parlamento 'colgado'

Jeremy Corbyn sigue remontando. Ya no solo en intención de voto sino también en escaños. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, no conseguirá la mayoría absoluta en las elecciones del 8 de junio, lo que hará difícil que pueda gobernar en solitario, según una encuesta publicada hoy en "The Times".

El sondeo, hecho por la firma YouGov, indica que los "tories" perderán 20 escaños y los laboristas de Jeremy Corbyn ganarán casi 30 en la Cámara de los Comunes, una situación no vislumbrada por May cuando convocó comicios anticipados con el objetivo de sumar más asientos y reforzar su liderazgo de cara al "brexit".

En el momento de la disolución del Parlamento a principios de mes, los conservadores tenían 330 escaños en una cámara de 650, mientras que los laboristas tenían 229.

Para alcanzar la mayoría absoluta, un partido necesita 326 escaños, según el sistema británico de mayoría simple a una sola vuelta.

Parlamento 'colgado'

Sin embargo, "The Times" señala que la proyección de esta consulta, hecha circunscripción por circunscripción, indica que el resultado puede ser "catastrófico" para May, que confía en ganar de manera abrumadora y obtener más de los 330 escaños que tenía.

De acuerdo con la encuesta de YouGov, los "tories" obtendrán 310 escaños -veinte menos-, los laboristas 257 - 28 más-, los liberaldemócratas diez -uno más-, el Partido Nacionalista Escocés (SNP) 50 -cuatro menos-, y el resto será para otras formaciones.

Aunque el Partido Conservador será el más votado, según el sondeo, no tendrá los suficientes escaños para gobernar en solitario, lo que creará una situación en la que otras formaciones podrían buscar alianzas para formar la nueva Administración británica.

Ya ocurrió en 2010

Esto ocurrió en los comicios de 2010, en los que los conservadores de David Cameron debieron formar una coalición con los liberaldemócratas para formar gobierno.

Según el periódico, el apoyo a la primera ministra empezó a caer después de la pobre recepción que recibió su programa electoral divulgado hace dos semanas, que incluye un plan, considerado el más polémico, de obligar a los pensionistas a pagar más por la asistencia social a edad muy avanzada.

La consulta está basada en entrevistas a 50.000 personas durante una semana, lo que permitió consultar a distintos votantes en cuanto a edad, procedencia familiar o si votaron por el "brexit" o no en el referéndum europeo celebrado hace casi un año.

Con motivo de la publicación de esta encuesta, la libra esterlina bajaba hoy en los mercados un 0,44 % frente al dólar hasta situarse en 1,280 dólares, y un 0,29 % frente al euro hasta 1,146 euros.