Melania opta por una diseñadora hispana un día antes de la investidura

Si por algo destacan los Trump es por su mala relación con el mundo del arte. Mientras que a Donald Trump le ha costado Dios y ayuda encontrar un grupo musical que actúe en la toma de posesión -finalmente será una joven de 16 años la responsable de entonar el himno nacional-, a Melania le está siendo difícil hallar un diseñador para hoy.

No porque la exmodelo sea demasiado exigente, sino porque diseñadores de la talla de Tom Ford o Marc Jacobs han dicho abiertamente que no. A apenas unas horas para que su marido sea el nuevo presidente de Estados Unidos, se desconoce quién será el responsable de vestir a la próxima primera dama.

¿Traición de Ralph Lauren a Clinton?

Entre los nombres que suenan con más fuerza está Ralph Lauren, una de las marcas que suele vestir la candidata demócrata, Hillary Clinton, derrotada por Trump en las pasadas elecciones del 8 de noviembre. Según ha desvelado la revista WWD, Ralph Lauren será la firma encargada en vestir a Melania en la toma de posesión, una relación que podría prolongarse en el tiempo si las críticas aplauden su estilismo. No es el único nombre que suena. Algunas de las otras opciones para vestir a la esposa de Trump son Armani, Tommy Hilfiger y Karl Lagerfeld.

Ayer optó por una diseñadora hispana

A la espera de conocer el responsable de su estilismo, ayer optó por un modelo de una diseñadora neoyorquina poco conocida de ascendencia hispánica, Norisol Ferrari, e hija de un herido de guerra para acudir, en Washington, a un acto de su marido Donald en homenaje a los excombatientes. La elección de un abrigo y un vestido negros por debajo de la rodilla fueron elegidos para su visita al Cementerio Nacional de Arlington, cerca de Washington.

"Me opongo absolutamente a la discriminación de cualquier forma. Quiero darle a ella su propia voz. Fortalecer a las mujeres es todo lo que me importa", dijo a WWD Ferrari, consciente de que muchos diseñadores no quieren vestir a los Trump. La diseñadora, nacida en Estados Unidos de descendencia colombiana y venezolana, dijo que se sentía "honorada" de vestir a Melania Trump.

"Soy una diseñadora independiente, propietaria de un negocio propio, una primera generación de una minoría de mujeres", explicó. "Las mujeres en general no tienen oportunidades como esta en moda. Soy muy afortunada de tener una musa tan bella", concluyó Ferrari.

No fue el único vestido que lució ayer

Además del elegante traje de la diseñadora latina, Melania escogió un espectacular modelo de cuello redondo y cubierto de lentejuelas en color champagne, obra de Reem Acra, diseñadora de origen libanés,para asistir la noche del jueves a una cena junto a su marido. La cena, a la que se también asistió el vicepresidente electo, Mike Pence, se celebraba en honor a los donantes durante la campaña.

Poco o nada se sabe el diseño -o diseños- que vestirá hoy, pero no dejará indiferente a nadie.