Merkel critica el veto de Trump a los refugiados: "Es injustificable"

La canciller alemana, Angela Merkel, condenó el domingo las restricciones a la inmigración impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump, que consideró como injustificadas, indicó su portavoz Steffen Seibert.

"Está convencida de que incluso en la necesaria batalla contra el terrorismo, no se justifica colocar a gente de cierto origen o creencia bajo la sospecha general", dijo el portavoz, citado por la agencia nacional DPA.

"La canciller lamenta la prohibición de ingreso (a Estados Unidos) impuesta por el gobierno estadounidense contra refugiados y ciudadanos de algunos países", agregó Steffen Seibert en un comunicado.

El gobierno alemán "analizará ahora las consecuencias" de esta prohibición para los ciudadanos alemanes con doble nacionalidad afectados por estas medidas estadounidenses, precisó.

Esta condena se produce al día siguiente del primer contacto telefónico entre Trump y Merkel. Los comunicados publicados al término de este intercambio, en Estados Unidos y en Alemania, no mencionaron las nuevas restricciones a la inmigración en suelo estadounidense.

"La Convención de Ginebra sobre los refugiados pide a la comunidad internacional que acoja a las personas que huyen de la guerra sobre una base humanitaria", y "la canciller lo subrayó" durante su entrevista telefónica con Donald Trump, añadió.

El decreto estadounidense sobre la "protección de la nación contra el ingreso de terroristas extranjeros a Estados Unidos", que entró en vigor el viernes, prohíbe por 90 días el ingreso a ese país de ciudadanos de Irak, Irán, Yemen, Libia, Siria, Sudán y Somalia.

Además, fija en 50.000 el máximo de refugiados que acogerá el país en 2017, menos de la mitad de los 117.000 acogidos el año anterior.

El decreto Trump "pasará a la historia como un gran regalo para los extremistas y sus protectores", afirmó el domingo el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif, en un tuit.

Zarif agregó, en un segundo de tuit, que "esta discriminación colectiva ayuda a los terroristas a reclutar ampliando la fractura iniciada por los demagogos extremistas". Especialmente, aseguró, en un momento en que "la comunidad internacional necesita diálogo y cooperación para atacar las raíces de la violencia y el extremismo", sobre todo en Oriente Medio.

Teherán anunció el sábado que aplicaría la reciprocidad a ciudadanos estadounidenses.

Estados Unidos necesita "fronteras fuertes" y "controles estrictos", declaró Donald Trump este domingo en su cuenta Twitter, en una aparente reacción al revés judicial impuesto a su decreto sobre la inmigración por una jueza estadounidense.

Our country needs strong borders and extreme vetting, NOW. Look what is happening all over Europe and, indeed, the world - a horrible mess!

"Nuestro país necesita fronteras fuertes y controles estrictos AHORA", escribió.

"Miren lo que pasa en Europa y, de hecho, en el mundo - ¡un caos horrible!", añadió el presidente, fiel a la rutina establecida recientemente de comentar la actualidad de la víspera desde su cuenta personal de Twitter.

Somebody with aptitude and conviction should buy the FAKE NEWS and failing @nytimes and either run it correctly or let it fold with dignity!