México arranca 2017 con un promedio apabullante de seis secuestros al día

Etiquetas

Año nuevo... dramas añejos para México. El país latinoamericano ha comenzado 2017 con la siniestra cifra de seis secuestros de media al día, según la ONG Alto el Secuestro. Los raptos el pasado año aumentaron 2 por ciento respecto al ejercicio anterior. Pero los números en los primeros días de este mes hacen presagiar un escenario aún más escandaloso y trágico en esta materia.

Te puede interesar:Exteriores advierte a los españoles en México que eviten cajeros y taxis que no estén en paradas

El pasado lunes, policías del municipio de Zumpango se enfrentaron duramente y a tiros contra una terrible banda de secuestradores y liberaron a un hombre que llevaban en el maletero de un vehículo. Este ha sido uno de los últimos casos que estremece al país.

Te puede interesar:Así fueron las últimas tres horas de María Villar hasta su secuestro en México

La pandilla que lo secuestró se especializaba en raptos extorsivos. Exigían 300 mil pesos mexicanos para liberar a la víctima. Finalmente el operativo se saldó con seis detenidos, entre ellos un menor de edad. Pero si bien el desenlace fue exitoso, la lacra de los secuestros no cesa en ese país.

También cayó en Michoacán Omar 'M', alias 'El Duende', señalado como líder del denominado clan de los 'Viagras', una banda especializada en operaciones narcocriminales también vinculadas a los secuestros extorsivos.

Durante el mandato de presidente Enrique Peña Nieto, desde el 1 diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016, han ocurrido 8.677 secuestros en ese país, una cifra tan escalofriante como devastadora.

Los datos presentados por la mencionada organización civil, presidida por Isabel Miranda de Wallace, son realmente apabullantes. Tan sólo de octubre a noviembre de 2016 han aumentado en 6,4 por ciento los secuestros en el país, además de que incrementaron un 14,2 por ciento las víctimas, mientras que disminuyeron 13,7 por ciento los detenidos.

Los estados con mayor número de delitos de privación de libertad durante los últimos cuatro años han sido, en primer lugar, el Estado de México con 2.064 casos, seguido por Tamaulipas con 1.018 secuestros y, en el tercer puesto, el estado de Guerrero con 795 casos reportados.

El último caso que ha conmocionado a los españoles es el de la española María Villar, sobrina de Ángel María Villar, que fue secuestrada y posteriormente asesinada el 13 de septiembre pasado. Pero en México situaciones como ésas son habituales, desgraciadamente.

Las ONG como Alto el Secuestro no se explican por qué el Ejecutivo mexicano no asignó presupuesto en este rubro para 2017. Es decir, en México aún no existe una partida específica que luche contra este flagelo.