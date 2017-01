Miles de personas regresan a la ciudad de Alepo a pesar del frío y la destrucción

Miles de personas están regresando a la ciudad siria de Alepo a pesar de las bajas temperaturas y de la "indescriptible" destrucción.

Así lo ha asegurado el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Siria, Sajjad Malik, que ha alertado de que en los últimos días han llegado a la localidad unas 2.200 familias.

"La gente está llegando al este de Alepo para ver el estado de sus negocios y de sus casas. Para verificar si han sido saqueados", ha señalado Malik, que ha manifestado que los civiles que regresan se enfrentan a unas condiciones de vida muy duras.

"Hace un frío extremo aquí. Las viviendas no tienen ventanas, puertas ni cocinas", ha manifestado. La ONU, que ha estado distribuyendo plásticos para cubrir las ventanas y sacos de dormir, ha advertido de que la distribución de ayuda es fundamental para evitar que aumente el número de muertes.

In east #Aleppo UN & partners continue responding to most urgent humanitarian needs; children playing outdoors; renewed hope for peace pic.twitter.com/09f8bUbE6m