Monumental bronca de Liam Gallagher a su hermano por no tocar en Manchester

Alrededor de 60.000 personas se reunieron ayer en el Crickett Old Trafford para apoyar el concierto benéfico One Love Manchester, organizado por Ariana Grande casi dos semanas después del atentado que acabó con la vida de 22 personas al final del show que ofreció en el Mánchester Arena.

Al grito de "Estoy con Mánchester", un nutrido grupo de artistas invitados por la cantante rindieron homenaje a las víctimas entonando algunos de sus temas más emblemáticos. Mumford & Sons, Black Eyed Peas, Little Mix, Niall Horan, Take That, Robbie Williams, Usher, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Justin Bieber, Liam Gallagher, Coldplay y Katy Perry cantaron emocionados en un escenario donde hubo una constante, la palabra amor.

Hubo algunos que se dieron cuenta de una ausencia significativa, la de Noel Gallagher, hermano de Liam que sí estuvo presente.

Este lunes, Gallagher ha criticado el comportamiento de su hermano Noel, el otro miembro de Oasis, por no haber asistido al evento. Primero se ha disculpado en Twitter por la "ausencia de mi hermano", agregando que estaba "muy decepcionado".

Manchester id like to apologise for my brothers absence last night very disappointed stay beautiful stay safe LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) 5 de junio de 2017

Poco después ha declarado: "Noel estaba fuera de su puto país y todos fuimos a dar amor. Coge un puto avión y toca tus temas delante de los niños, triste cabrón".