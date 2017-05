Muere un adolescente por consumo excesivo de cafeína

Etiquetas

Davis Allen Cripe murió a causa de un problema cardíaco inducido por el consumo excesivo de cafeína, que probablemente causó una arritmia, dijo el forense del condado de Richland. El corazón del joven no fue capaz de bombear suficiente sangre al cuerpo, y la falta de flujo sanguíneo afectó al cerebro, al corazón y a otros órganos.

El adolescente consumió cuatro bebidas con cafeína, un café con leche, y una bebida energética en un período de dos horas antes de derrumbarse en su salón de clase en el Spring Hill High School el 26 de abril.

"Como todos los padres, nos preocupamos por nuestros hijos a medida que crecen. Nos preocupamos por su seguridad, su salud, especialmente una vez que empiezan a conducir. Pero no fue un accidente de coche el que le quitó la vida. Fue una bebida energética", dijo Sean Cripe sobre la muerte de su hijo.

La autopsia de Davis no mostró problemas cardíacos sin diagnosticar. Davis estaba sano y no tenía ningún problema para que se desencadenara algo así por la ingesta de cafeína. Además, no se encontraron otras drogas ni alcohol en el sistema del adolescente, según Watts.