Nigeria bombardea por error un campo de refugiados y mata a decenas de civiles y personal sanitario

Al menos 52 personas, población civil y trabajadores humanitarios, han muerto y 120 resultaron heridas tras el bombardeo del ejército nigeriano, por error, en un campo de desplazados internos en Rann, Nigeria. Entre los fallecidos hay seis trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, según ha confirmado esta organización.

"Este ataque a gran escala contra personas vulnerables que ya han huido de la violencia extrema es traumático e inaceptable", dice el Dr. Jean-Clément Cabrol, Director de Operaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF). "La seguridad de los civiles debe ser respetada. Hacemos un llamamiento urgente a todas las partes para que faciliten las evacuaciones médicas de los sobrevivientes que necesitan atención de emergencia por vía aérea o por carretera". Los equipos de MSF están actualmente proporcionando primeros auxilios a los 120 pacientes heridos en sus instalaciones de Rann.

1/3 We report with sadness that among the casualties of today's airstrikes in Rann 6 #Nigeria#RedCross@nrcs_ng were killed & 13 wounded.