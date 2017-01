Comienzan las conversaciones de paz entre rebeldes sirios y el Gobierno en Astaná

Un nuevo intento para la paz en Siria arranca hoy en Astaná, la capital de Kazajistán. En esta ocasión, el régimen de Bashar al Assad y los rebeldes sirios inician una nueva ronda de negociaciones durante dos días con Rusia y Turquía como impulsores del proceso. Entre los objetivos de esta minicumbre figura reforzar el alto el fuego.

El portavoz opositor, Yahya Al-Aridi, ha señalado que la prioridad es consolidar el alto el fuego firmado entre Turquía y Rusia a finales de 2016. “La prioridad es consolidar el acuerdo firmado entre Turquía y Rusia el pasado 30 de diciembre sobre el alto el fuego para ampliar la tregua a toda Siria y, al mismo tiempo, discutir todas las violaciones del acuerdo por parte de Irán y el régimen, como en Wadi Barada, Homs, el sur de Damasco y otras áreas de Siria”, ha explicado.

Not talk about political issues, ceasefire only in agenda in Astana [Yahya al Aridi, a spokesman for the opposition delegation in Astana ]