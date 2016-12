La ONU exige el fin de los asentamientos israelíes tras abstención de EEUU

El Consejo de Seguridad de la ONU exigió el viernes a Israel por primera vez desde 1979 que cese la colonización en Territorios palestinos y Jerusalén Este, después de que Estados Unidos optara por no vetar una resolución que condena a su aliado más cercano en Oriente Medio.

En una maniobra poco usual, Washington se abstuvo pese a que siempre ha apoyado a Israel. Los otros 14 miembros del Consejo votaron a favor del texto, propuesto por Egipto.

"Israel rechaza esta resolución anti-israelí vergonzosa de Naciones Unidas y no la acatará", reaccionó inmediatamente el primer ministro Benjamin Netanyahu.

La cuestión palestino-israelí ha entrado en una nueva dimensión a pocos días de que el presidente Barack Obama ceda el testigo a Donald Trump, quien intentó bloquear el texto.

El magnate inmobiliario se involucró en las negociaciones del Consejo llamando directamente al mandatario egipcio Abdel Fatah al Sisi, para que pospusiera la votación prevista para el jueves.

Pero tras la votación del viernes, Trump no tardó en reaccionar advirtiendo en Twitter que "las cosas serán diferentes en la ONU a partir del 20 de enero", día en que asumirá el poder.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.