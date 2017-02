"Papá, no me mates por favor", la súplica de un hijo del asesino de Argentina

Etiquetas

"Papá, no me mates por favor". Estas fueron las palabras de uno de los hijastros de Diego Loscalzo, apodado 'el Chino', que asesinó el lunes de madrugada a su pareja Romina y a cinco familiares.

La conocida ya como 'tragedia de Hurlingham', un distrito situado a las afuerzas Beunos Aires, ha conmocionado al país. Según informa 'Clarín', Uriel, el hijo de Romina, presenció todo lo ocurrido y relató cómo había suplicado al hombre que no le matara. Todo sucedió en apenas media hora y después el asesino se dio a la fuga.

La cronología de los hechos

Al parecer todo empezó después de que la mujer, con la que 'el Chino' llevaba conviviendo tres años, escribiera en Facebook un texto en el que recordaba a su antigua pareja, que falleció hace 10 años. Fue entonces cuando empezó la acalorada discusión y disparó hasta en cuatro ocasiones a su mujer.

Los disparos alertaron a Vanesa, la hermana de la agente que estaba en una de las plantas de la vivienda. Al parecer, al bajar por las escaleras para socorrer a su hermana Loscalzo la mató de siete balazos. Lo mismo sucedió con su esposo, Darío Daniel Díaz.Cinthya López, una vecina que intervino, tuvo mejor suerte: los impactos de bala que recibió fueron en las piernas y está fuera de peligro. Mientras, el pequeño Uriel consiguió escapar hasta la casa de un vecino, al que contó que había suplicado a su padre que no le quitara la vida, ya que Loscalzo apuntó al pequeño con la pistola en el pecho.

La abuela de la familia también fue asesinada: Juana Paiva -madre de Romina, recibió múltiples heridas de bala en su tórax y abdomen, y murió tres horas después en el Hospital Posadas. Una de las víctimas fue su cuñada, embarazada y con fecha de parto prevista para este mismo lunes, quien se debate entre la vida y la muerte después de perder el bebé. El marido de ésta, también fue asesinado.

Seis personas muertas y otras tres heridas

Loscalzo efectuó, según recoge el medio local, un total de 19 disparos con los que mató a seis personas e hirió a otras tres. Así lo señala la fiscal Paula Hondeville, titular de la Unidad Funcional Especializada en Violencia de Género de Morón. Por el momento se desconoce si el asesino usó solo un arma o si tenía dos, ya que por el momento no han aparecido.

'El Chino' era detenido mientras huía hacia la ciudad de Córdoba. Según 'Clarín', no se resistió cuando fue arrestado. Cuando los agentes de Policía le presguntaron por el arma dijo que la había perdido: "Se me cayó cuando me caí de la moto, cuando escapé".

El hombre ya ha ingresado en la cárcel de máxima seguridad de Bouwer. Está previsto que este martes sea trasladado hasta Buenos Aires para quedar a disposición judicial.

"Ojalá me perdonen por lo que hice"

"El asesino, mientras era detenido por la Policía, balbuceó "ojalá me perdonen por lo que hice" después de que lograran sacarlo del baño del autobús en el que se había escondido. En aquel momento también pidió que no lo enviaran a Buenos Aires: "La Policía me va a matar". Y es que, su pareja era miembro de la Policía.