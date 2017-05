Le Pen dice que el euro está muerto y el apoyo a Macron se estanca

Etiquetas

“Seremos una Cuba sin sol y una Venezuela sin petróleo”, estas palabras las pronunció el candidato a la presidencia de Francia, Emmanuel Macron, en un mitín en el sureste de Francia, unos días antes de la primera vuelta de las elecciones franceses. Sus palabras estaban dirigidas al candidato de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon. Dos semanas después, la que quiere dos monedas, como sucede en Cuba con el peso convertible y el cubano, es la ultraderechista Marine Le Pen.

La rival de Macron, la líder del Frente Nacional Marine Le Pen, sorprendió este fin de semana con unas declaraciones en las que señalaba que el “Euro está muerto”, pero proponía la cohabitación de dos monedas, el franco francés y el euro. “Habrá una moneda para las compras cotidianas y otra para las grandes empresas que comercian internacionalmente”, indicó Le Pen, en una entrevista publicada el domingo en el diario “Le Parisien”.

Al igual que otros países, como por ejemplo España, los franceses piensan que el cambio al euro fue un duro golpe para sus bolsillos al redondearse al alza los precios. Aún así casi siete de cadas diez está a favor de la moneda única. Según el último Eurobarómetro Standard, realizado por Kantar TNS para la Comisión Europea, el 64 por ciento de los franceses piensan que el Euro ha sido bueno para Europa.

La salida del euro fue una de las medidas más discutibles de la candidata del Frente Nacional. Le Pen sostiene que en caso de que gane las elecciones intentaría implementar una moneda nacional. "Es necesario controlar la moneda, adaptarla a la economía porque hoy la moneda única es una carga", sostiene Le Pen, al tiempo que añade que el euro es "en gran parte responsable del desempleo en masa" en Francia. Además ha prometido que en caso de acceder al poder convocará un referéndum sobre la salida de Francia de la UE y sobre el euro en la primera mitad del año 2018.

Le Pen pelea el voto y acorta distancias

A solo seis días de las decisivas elecciones, los dos candidatos están redoblando sus esfuerzos para conquistar al mayor número de votantes posibles. Los sondeos auguran una victoria clara para el joven líder centrista, aunque lo cierto es que la intención de voto al candidato de 38 años ya ha bajado un 5% en una semana.

Emmanuel Macron ganaría el próximo domingo con un 59% de los votos, mientras que Le Pen se quedaría con el 41% de los votos, según datos de BVA para l’Express. Si bien la victoria de Macron parece holgada, la tendencia de los últimos días debería preocuparle y mucho, ya que está perdiendo entre un 4% y un 6% de voto desde la primera vuelta, dependiendo de las encuestas. Tanto para Ifop-Fiducial, para Paris Match, como para Opinionway-Orpi para Les Echos, Macron baja hasta un redondo 60%. La participación rondaría el 73 y 78%, según BVA, lo que restaría tres puntos la participación de la segunda vuelta con respecto a la primera. Es por ello que preocupa mucho la abstención, en especial el del 19,6 por ciento de votantes que apoyó al líder de extrema izquierda, Jean Luc Mélenchon. Todos los votos cuentan y todo esfuerzo es poco en el sprint final hacia el Elíseo.

Macron pide reforzar la UE

En este contexto, el candidato centrista, Emmanuel Macron, ha advertido de que si la Unión Europea (UE) no se reforma afronta el peligro de un Frexit. Es por ello, que en unas declaraciones difundidas por la BBC, ha señalado que, si sale elegido, tendrá como prioridad "reformar profundamente la UE y nuestro proyecto europeo". En este sentido, Macron ha subrayado que es proeuropeo y ha defendido la importancia del bloque para su país y el lugar de Francia en la globalización.

Macron se ha convertido en el candidato de Europa. El bloque no puede permitirse ya ninguna situación de riesgo. Herida todavía por el Brexit, la UE respira aliviada tras la victoria de Emmanuel Macron en Francia y los sondeos que le señalan como vencedor. Pero la batalla contra la extrema derecha todavía no está ganada. Por eso, este mismo domingo, el candidato de extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon, derrotado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas, ha advertido este domingo a sus votantes de que serían un "terrible error" apoyar en la segunda vuelta a la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen. Una semana después y tras recibir varias críticas por su ambigüedad ha explicado que “No voy a votar al Frente Nacional. Yo lucho contra el Frente Nacional y les digo a todos los que me escuchan: no cometáis el terrible error de votar al Frente Nacional, ya que podría provocar una combustión súbita del país".