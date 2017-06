Putin no se ducharía con un gay y no tiene días malos porque no es mujer

Etiquetas

Siempre polémico Putin. El presidente ruso, acostumbrado a hacer lo que quiere y cuando quiere, también dice lo primero que se le pasa por la cabeza. Ha quedado demostrado en el documental que se estrenará la semana que viene en EEUU y que ha realizado el directorOliver Stone, según RT.

El director lleva preparando un documental sobre Putin desde hace dos años, y ahora hemos visto un avance de lo que puede dar de si. No va a dejar indiferente a nadie. Vladimir siempre está en su mejor momento. ¿Por qué? Porque es un hombre. "No soy una mujer, así que no tengo días malos", dijo a Stone el presidente mientras los dos pasaban por la Sala Dorada del Kremlin.

Vladimir Putin tells Oliver Stone he is a "cunning person" in “The Putin Interviews.” Watch the trailer: https://t.co/wspKSChA3mpic.twitter.com/iHCcHHRaaz 2 de junio de 2017

En esa misma entrevista Stone le pregunta por una situación embarazosa para el presidente ruso. El cineasta le pregunta sobre la discriminación a los homosexuales, cosa que Putin niega. Stone va más allá y le propone la siguiente situación. ¿Se ducharía junto a un gay en un submarino? “Bueno, preferiría no ir a la ducha con él. ¿Para qué provocarlo? Tú sabes, soy maestro de judo”, bromea el presidente.

Otras declaraciones polémicas

A principios de enero saltó el rumor de que Donald Trump había estado con prostitutas en Moscú durante un viaje cuando aún no era presidente.

Putin le defendió pero a continuación dijo lo siguiente: "Se relacionaba con las mujeres más bellas del mundo. Me cuesta mucho imaginar que él corrió a un hotel a reunirse con nuestras chicas de baja moral. Sin lugar a dudas, son las mejores del mundo, pero dudo que Trump cayera en eso", destacó.