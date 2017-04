Rusia, Ivanka, Twitter, su pelazo... Así ven los Simpson los 100 días de Trump

Etiquetas

Este sábado se cumplen los cien primeros días de Trump como presidente. Sus fracasos con el Obamacare y el muro le han hecho potenciar su política exterior. Todo y los personajes que han acompañado al presidente durante este tiempo aparecen retratados en un vídeo resumen de los Simpson. Y es que la familia más famosa de EEUU no ha dejado escapar la oportunidad de reírse con el Presidente.

El vídeo, de poco más de un minuto, empieza en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde el portavoz Sean Spicer se ha ahorcado, mientras la asesora presidencial Kellyanne Conway sale corriendo diciendo “Yo no lo voy a suceder”.

Después aparecen otros dos de sus asesores agarrándose del cuello, son Steve Bannon y su yerno Jared Kushner. En la siguiente secuencia aparece por fin Trump en su cama enumerando sus logros. Junto a él hay tres libros: "Matar es bueno", "El pequeño libro de las grandes bombas" y"Diez millones de dólares al día en Florida".

"100 días en el Despacho oval y tantas cosas cumplidas. He mejorado jugando al golf, he ganado 700 seguidores en Twitter y he hecho posible la caza de osos que hibernan. Mis hijos me van a adorar", asegura Trump. Después le piden que firme una ley en la que se baja los impuestos sólo a los republicanos, y Trump contesta que lo lean en Fox News.

Después aparece Ivanka en Televisión, va a ser la nueva jueza del Tribunal Supremo. Una televisión que también están viendo Homer y Marge. "Es horrible", sentencia la mujer de los Simpson, quien se ha dado cuenta que se ha tomado todos los tranquilizantes que tenía para cuatro años en cien días. Homer le pide paciencia porque el presidente "sólo tiene 70 años."