Suspenden a una profesora de su empleo por reírse del examen de una de sus alumnas en Facebook

El pasado 12 de mayo, una profesora de inglés de cuarto año estaba corrigiendo unos exámenes cuando se encontró con que una niña había respondido a una de las preguntas en castellano, en vez de en inglés. En lugar de hablar con la estudiante sobre el tema y averiguar qué había ocurrido, decidió sacar una foto a la respuesta y subirla a Facebook, junto a un mensaje en tono de burla: “No dejan de sorprenderme. Creo que ni en castellano aprueba jajaja" escribió.

La polémica del caso hizo que este se volviese viral y, vista su repercusión, las autoridades educativas decidieron suspender a la docente e investigarla por mal desempeño en sus labores de trabajo. Así adelantó el diario argentino Clarín.

Tal y como se informó, la madre de la alumna trató de hablar en privado con la docente para pedirle explicaciones: "Le mandé un mensaje, pero nunca me contestó. Y cuando le envié un segundo mensaje, me bloqueó".

"Mi hija está avergonzada porque se burlan de ella. Nunca tuvimos ningún problema con el colegio, pero me molesta que esta docente no respete a uno de mis hijos. No hay derecho a que esta mujer venga a hacerle daño en Facebook", agregó.