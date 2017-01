La guía de TV de un diario escocés recoge la investidura de Trump como serie de ficción

La mítica serie 'The Twilight Zone' vuelve a emitirse en televisión y en esta ocasión los protagonistas no son habitantes de la Tierra secuestrados por extraterrestres de otro planeta o alguna de las tramas que hicieron famosa a la serie en los años 50 sino que el gran protagonista es el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump.

De esta irónica forma el diario escocés Sunday Herald' ha publicado en su edición dominical, escondido en su sección de televisión, y escrito como una aparentemente reseña de un nuevo capítulo de 'La Dimensión Desconocida', una mordaz crítica a Donald Trump a propósito de la toma de posesión del candidato republicano este viernes.

La falsa reseña se ha convertido rápidamente en viral en las redes sociales en Reino Unido y Estados Unidos. A continuación reproducimos la reseña tal cual se ha publicado:

The Sunday Herald TV guide on the inauguration of @realDonaldTrump ... pic.twitter.com/R5zc6cLdK4