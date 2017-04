Theresa May asegura a Donald Tusk que la soberanía de Gibraltar no se negocia

Etiquetas

El Reino Unido no negociará la soberanía de Gibraltar... sin el consentimiento de los gibraltareños. Así se lo dijo, según un portavoz del 10 de Downing Street, la premier británica, Theresa May, al presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, en la entrevista que por espacio de unas dos horas mantuvieron este jueves en Londres, con un tema sobre la mesa: el Brexit.

El portavoz de Downing Street ha informado de que May y Tusk han hablado, entre otros temas, de la polémica desatada, sobre todo en el propio Reino Unido, tras la decisión de la UE de otorgar un derecho de veto a España sobre cualquier acuerdo específico acerca de Gibraltar. "La primera ministra ha dejado claro que en el asunto de Gibraltar, la postura de Reino Unido no ha cambiado: Reino Unido perseguirá el mejor acuerdo posible para Gibraltar mientras abandone la UE y no habrá negociación alguna sobre la soberanía de Gibraltar sin el consentimiento de su gente”, ha dicho el citado portavoz.

Primer encuentro tras activarse el proceso formal de divorcio

Lo cierto es que el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, y la primera ministra británica, Theresa May, se han comprometido este jueves a "rebajar la tensión" de cara a las negociaciones del Brexit, pese a que las conversaciones en ocasiones obliguen a abordar asuntos "inevitablemente difíciles" como la situación de Gibraltar.Y es que Gibraltar ha sido una de las cuestiones clave abordadas por May y Tusk en el primer encuentro mantenido por ambos desde que se activó el proceso formal de divorcio la semana pasada, según han indicado fuentes europeas y británicas.El encuentro se ha desarrollado en un ambiente "amistoso" y "positivo", aseguran la smismas fuentes, y ha servido para abordar los próximos pasos a dar para pactar las condiciones de la salida de Reino Unido.

"Hay que rebajar la tensión"

"Han acordado permanecer en contacto de manera regular y tratar de rebajar la tensión que pueda surgir, incluso cuando se discuta de asuntos inevitablemente difíciles como Gibraltar", han explicado esas fuentes europeas.

Sobre La Roca, el portavoz del Gobierno británico ha subrayado que no hay cambios en la posición británica respecto a Gibraltar y que Londres trabajará para obtener "el mejor acuerdo posible" también para el Peñón. Y en este sentido, May ha querido dejar claro que "no habrá negociación" sobre la soberanía del territorio en disputa "sin el consentimiento de sus ciudadanos".El borrador de directrices políticas redactado por Tusk y que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE a 27 ratificarán el próximo 29 de abril establece que el bloque dejará fuera de las negociaciones del 'Brexit' la cuestión gibraltareña, y que cualquier entendimiento posterior sobre su relación con la UE quedará condicionado al visto bueno de España.