Tirotean a un ciclista en plena calle en Nueva Orleans, EEUU

Un hombre está ingresado en el hospital después de recibir un disparo en la espalda cuando montaba en bicicleta con su equipo ciclista. Ha ocurrido cerca de un lago en Nueva Orleans (EEUU). Su vida no corre peligro.

"La bala sigue en mi espalda", dijo Weiss desde su cama de hospital. "Llegó muy cerca de golpear mi espina dorsal, que habría sido una historia muy diferente.", asegura aliviado.

El club de ciclismo dijo que esta no es la primera vez que se le dispara al grupo mientras recorre Nueva Orleans. De hecho muchos ciclistas han puesto una cámara en la bicicleta para grabar posibles sucesos como este.

Al principio, Weiss dijo que pensaba que había sido disparado con un paintball, como varios otros miembros del club de equitación en los últimos meses. "Llegué hacia atrás esperando sentir que mi mano salía con pintura y luego no había pintura", dijo Weiss. "Entonces lo que pasó por mi cabeza fue 'OK, me han disparado, pero fue algo peor que un paintball". Pero esta vez, el disparo fue capturado en la cámara.

De momento la Policía no ha arrestado a nadie aunque sospecha de un conductor de una furgoneta blanca.El agredido se pregunta: "¿Cuál es el juego final, dónde se detiene esto? ¿La gente de repente comienza a salir con escopetas?"