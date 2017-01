Trump contesta a Meryl Streep y dice que es una actriz muy sobrevalorada

Etiquetas

Donald Trump ha vuelto a hacer de las suyas vía Twitter. Anoche en la gala de los premios Globos de Oro, el mundo del cine estuvo muy crítico con el presidente electo. Donald no ha tardado en responder y a primera hora de la mañana ha cargado contra Meryl Streep, una de las más críticas con el ganador de las elecciones.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... 9 de enero de 2017

"Ustedes y todos nosotros en esta sala pertenecemos, realmente, a los segmentos más vilipendiados de la sociedad estadounidense en este momento. Piénsenlo: Hollywood, extranjeros y la prensa", lanzó Streep bajo aplausos.

"Hollywood está llena de forasteros y extranjeros. Si los corres a todos, no tendrás nada más que ver que fútbol y artes marciales mixtas, que no son arte", siguió.

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

La actriz arremetió contra Trump y sus burlas contra el periodista discapacitado Serge Kovaleski. "Me rompió el corazón cuando lo vi", expresó.

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Esto último es lo que más parece haber irritado a Trump que ha despachado a la actriz en tres tuits. En el primero dice de Streep que una de las actrices más sobrevaloradas, en el segundo la llama lacaya de Clinton y en el tercero insiste en que no se burló del periodista discapacitado sino de una noticia que quería dejarle mal.