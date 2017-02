El presidente de EEUU, Donald Trump, ha vuelto a dejar clara su personalidad y la seguridad que mantiene en su proyecto político durante el Desayuno Nacional de Oración, celebrado en Washington.

En el contexto de un evento que mezcla política y religión, Trump ha justificado la tensa conversación telefónica que mantuvo con el primer ministro de Australia, Malcom Turnbull, asegurando que -a su juicio- este tipo de "llamadas difíciles" son necesarias .

"Realmente, todos y cada uno de los países del mundo se han aprovechado de nosotros, pero eso no va a seguir sucediendo”, recalcó un encendido Trump. "El mundo tiene problemas, pero vamos a arreglarlos, ¿ok? Eso es lo que yo hago, arreglo cosas", insistió.

Y todo ello después de un incidente poco habitual entre grandes mandatarios, y es que el 45 presidente de EEUU le colgó abruptamente a su colega australiano. Como suena.

El desencuentro llegó tras criticar un acuerdo migratorio alcanzado por su antecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, que plantea el reasentamiento de 1.250 refugiados desde las islas de Papúa Nueva Guinea y Nauru, según el 'Washington Post'.

Do you believe it? The Obama Administration agreed to take thousands of illegal immigrants from Australia. Why? I will study this dumb deal!