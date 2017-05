Trump provoca una caída de las bolsas al decir que estudia trocear a los bancos

Etiquetas

Las bolsas han sufrido una importante caída este lunes tras conocerse que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado en una entrevista que está estudiando activamente la posibilidad de trocear a los grandes bancos de Wall Street.

"Estoy estudiándolo ahora mismo. Hay personas que quieren volver al sistema antiguo, ¿no? Así que vamos a estudiarlo", ha afirmado Trump en una entrevista con Bloomberg desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El sistema antiguo es el término que se utiliza para referirse a la época en la que los bancos de ahorro y préstamos estaban claramente diferenciados de los fondos de inversión.

¿Atacará Trump a Corea del Norte?

El presidente de Estados Unidos dio un nuevo paso en la escalada con Corea del Norte al afirmar que “no estaría feliz” si Corea del Norte lleva a cabo una prueba nuclear. En una entrevista a la cadena CBS, Donald Trump se negó descartar una respuesta militar a una acción de este tipo. “No sé, ya veremos”, dijo.

“Yo no he dicho ‘no pruebe usted misiles’. Él hará la que tenga que hacer. Pero debe entender que no vamos a estar muy felices.Y es más, un hombre que respeto y quiero, el presidente chino Xi, también le ha presionado en ese sentido. Este era un misil pequeño, no uno grande. No se trató de la prueba nuclear que se esperaba que hiciera tres días antes. Veremos qué pasa”.