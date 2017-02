Trump solo cuenta con cuatro 'ministros' de un gabinete de 15

A dieciséis días de ser investido como presidente de Estados Unidos, Donald Trump se convierte en el mandatario con menos miembros de su gabinete (ministros) confirmados por el Senado de los Estados Unidos. Lo que no ha sido óbice para que la actividad desarrollada por Trump desde su ingreso en la Casa Blanca haya sido frenética y haya cumplido ya, siempre a falta la mayoría de ellas de ser ratificadas también por las cámaras estadounidenses, muchas de las promesas que realizó durante la campaña electoral.

Y es que de los 15 nombres que él propuso para formar parte de su gobierno, el Senado solo ha ratificado a cuatro de ellos. Los once que restan están a la espera de las votaciones, pero todavía los designados para los departamentos de Agricultura, Trabajo y Asuntos de Veteranos, no han tenido sus audiencias con el Senado.

Los demócratas que forman parte de las comisiones, que son minoría, se han centrado en retrasar a varios de los candidatos, incluso, el martes pasado boicotearon los votos programados para los nominados en Salud y Servicios Humanos y para el Tesoro.

Congratulations to Rex Tillerson on being sworn in as our new Secretary of State. He will be a star!