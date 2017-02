Twitter responde a las quejas británicas por falta de lechugas: ¡Gibraltar español!

Los supermercados españoles están atesorando cantidades ingentes de lechuga, y por ese motivo hay escasez en los estantes de los mercados de nuestro amado Reino Unido.

Esto que acaba de leer es la tesis sostenida por la prensa amarilla británica en los últimos días, en los que se han escrito muchos productos editoriales culpando al mal tiempo en España de la falta de ensalada sobre las mesas de los súbditos de Su Graciosa Majestad.

La respuesta desde España no ha tardado en llegar, principalmente en las redes sociales y con epicentro en Murcia, zona rica en verduras, y en donde sus ciudadanos se han visto atacados sin motivo por los partidarios mayoritarios del Brexit. Si quieren lechuga que devuelvan ¡Gibraltar... español!

Si no teníamos bastante con aguantar la sucesión de noticias sobre la marcha de Reino Unido de la Unión Europea, ahora tenemos que soportar que nos acusen de hacer una reserva de lechugas con desconocidos y maliciosos propósitos.

El hecho de que hayan racionado la venta de verduras en los mercados británicos ha sido el detonante de esta situación tan surrealista. En vez de afrontar la realidad, los responsables de estos comercios en las islas decidieron culpar al campo español.

Las verduras y hortalizas más afectadas son la lechuga, los calabacines, los pimientos, el brécol y la col. Se han visto obligados a limitar la venta por persona. En Twitter los usuarios españoles lo tienen claro. Si quieren lechuga.. ¡que devuelvan el Peñón!

Y es que hasta los cuerpos policiales se han atrevido a hacer bromas con lo que se ha venido en llamar la #lettucecrisis

Police can confirm that a missing lettuce has been found and currently being looked after at Forfar Police Office. #lettucecrisis#lettucepic.twitter.com/vyMd7RV5lb