Varios heridos tras explosiones y disparos dentro de un lujoso hotel de Manila

Un complejo de ocio de Manila (Filipinas) que alberga casinos, tiendas y un hotel ha quedado bloqueado por la Policía este jueves después de que se registrasen disparos y explosiones, según han informado los medios locales, que han mostrado imágenes de un amplio despliegue de seguridad.

Camiones de bomberos, ambulancias, coches de policía y equipos de SWAT se han desplegado en la zona. Se pidió a los clientes y empleados que abandonaran el edificio; otros corrieron a cabo después de escuchar disparos desde el segundo piso.

Testigos citados por la cadena ABS-CBN han informado de la presencia de varios hombres armados y con la cara cubierta en el interior del complejo Resorts World, del que han huido a toda prisa numerosas personas. Varios de ellos han contado que corrieron tras los primeros disparos, según el periódico 'Inquirer'.

