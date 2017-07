¿Por qué WhatsApp ya es la tercera fuente de noticias más usada del mundo?

Etiquetas

WhatsApp nació como un servicio de mensajería, de comunicación entre personas, pero su evolución parece estar trascendiendo su propósito inicial. Ya no sólo comunica a individuos, sino que se está convirtiendo en una potente plataforma para informar. Y es que una investigación del Reuters Institute for the Study of Journalism, arroja un resultado quizás sorprendente: WhatsApp es hoy el tercer servicio más utilizado para leer noticias, sólo por detrás de Facebook y de YouTube.

El estudio alcanza alrededor de 35 países en el globo terráqueo y la investigación, publicada en el Digital News Report, deja claro que Whastapp se ha convertido en la primera en la lista de herramientas comunicación que no es red social. Así, la popularidad de WhatsApp lo ha convertido en algo más que un servicio de mensajería. Ahora es también una importante fuente de noticias. La aplicación ya compite con redes sociales y los medios tradicionales.

Sabemos que todos los días millones de personas se comunican por WhatsApp, pero ¿también lo usan para mantenerse informados? La cifra de su uso oscila de país a país, mientras en Estados Unidos y Reino Unido comprende un 3% y 5% de las noticias consumidas, en países como Malasía la cifra alcanza el 50%, de ahí que la aplicación haya superado a Twitter en el acto de la comunicación inmediata.

Y sólo Chile supera a España en cuanto al uso de WhatsApp como medio para difundir noticias entre los países de habla latina, hasta el punto de que nuestro país es el quinto, entre los 35 analizados, en la clasificación: más del 30% de los usuarios usan la app para informarse.

Según Nic Newman, investigador que participó en la redacción del informe, Facebook y YouTube continúan como las principales opciones para informarse en las redes sociales pero se registró una leve alteración en cómo se consume información en el mundo, “parece que muchos usuarios prefieren compartir y comentar de forma privada y en chats con grupos reducidos de personas lo que ocurre en el día a día, por ello WhatsApp presentó un aumento exponencial en su uso como medio informativo”.

Newman detalló que sólo dos países, Japón y Corea del Sur, no tienen a Facebook como principal plataforma, pues en el primero se consume más YouTube y en el segundo triunfa más Kakao Talk, una red social local.

El informe también destaca el crecimiento de WhatsApp en países de habla hispana, y para explicar ese crecimiento el estudio retoma el caso de Chile, donde las estaciones de radio se comunican mediante audios de la aplicación con su audiencia.

El informe señala que muchos medios de comunicación aún no han encontrado una forma de aprovechar las ventajas y la popularidad de la app como plataforma informativa más allá de usarla para publicar noticias. Si, como apuntan varias fuentes, WhatsApp va a desarrollar perfiles verificados para instituciones y empresas, esto podría servir como una nueva vía de comunicación entre lectores y medios que publican información.

WhatsApp es conocida por todos a nivel mundial, de hecho, recientemente llegó a 1.200 millones de usuarios, casi una séptima parte de toda la población mundial. No es cualquier cosa, es un logro del que pocas empresas pueden jactarse. Lo que la convierte en la aplicación de mensajería instantánea por excelencia, un medio de comunicación nativo y una fuente de noticias inmediata.

El periodismo y las noticias han tenido una evolución rápida durante los últimos años, con la constante innovación de tecnologías que facilitan y democratizan el consumo de internet, las aplicaciones se han hecho un lugar que hasta ahora poseían diarios impresos. Ahora, WhattsApp ya goza de otro título mundial. Para hacer una noticia viral es necesaria la colaboración de una buena masa de personas y qué mejor que 1.200 millones de usuarios adictos a la información y la inmediatez. WhatsApp ya es el tercer medio de comunicación.