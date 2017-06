El atacante de Londres gritó: "Voy a matar a todos los musulmanes"

Etiquetas

Lo ha contado una de los testigos que estuvo presente en el atropello. Se llama Abdulrhaman Saleh Alamoudi. El joven cuenta que el atacante se bajó de la furgoneta después de atropellar a varios transeúntes, entre varios lo golpearon en el estómago y lo inmovilizaron durante media hora hasta que llegó la Policía. Así lo describe Rhaman, según cuenta The Telegraph: "Cuando el tipo salió de su furgoneta quiso escapar y gritaba: 'voy a matar a todos los musulmanes, voy a matar a todos los musulmanes', le golpeé en el estómago... y luego yo y otros chicos lo mantuvimos en el suelo hasta que no pudo moverse, lo paramos hasta que llegó la policía".

"Logramos ponerlo en el suelo. Entonces él dijo: 'mátame, mátame'. Y le dije: 'No vamos a matarte. ¿Por qué has hecho eso?' No dijo nada", sigue explicando.

Otro testigo confirma que el atacante quiso huir pero los allí presentes se lo impidieron: "Estaba tratando de huir, pero la gente lo dominó, estaba luchando para huir". Salah Alamoudi, otro testigo, dijo que también había ayudado a mantener al sospechoso en el suelo durante media hora antes de que llegara la policía. "Era un tipo fuerte, un hombre grande", dijo. "Fue desgarrador, no fue un accidente."

Un hombre blanco de 48 años

La policía no descarta en estos momentos ninguna hipótesis y mantiene "una mente abierta independientemente de cuál haya sido el motivo" detrás de esta agresión", señaló el agente.

Por el momento, el hombre de 48 años permanece bajo custodia policial y "no se han identificado a otros sospechosos", desvelaron los agentes.

El individuo detenido, que según testigos, es un hombre blanco de fuerte contextura física, fue llevado a un hospital como medida de precaución y, una vez dado de alta, trasladado a una comisaría para ser interrogado.