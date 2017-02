El azote del matrimonio infantil en África: "Me casé a los doce años y nunca he sido feliz"

Etiquetas

"Nunca he experimentado la felicidad en mi matrimonio. Nunca he visto el beneficio de estar casada", me contó Chimwemwe cuando la entrevisté en su pequeña localidad en el Malaui rural. La pequeña realizó esta estremecedora confesión desde lo más íntimo de su ser a Por Agnes Odhiambo, investigadora de la División de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch.

"Chimwemwe tenía solo 12 años cuando se casó con un chico de 17 para escapar de la pobreza en su casa. Como muchas chicas que he entrevistado en Sudán del Sur, Tanzania y Malaui sobre sus matrimonios, esperaba una vida de amor y prosperidad, pero en lugar de ello sufrió la pobreza y la violencia a manos de su marido", cuenta Agnes Odhiambo.

La relación comenzó con 10 años

Ella había comenzado una relación sexual con él cuando tenía 10 años porque, dijo, él le dio dinero y regalos pequeños, mientras que en casa sus padres no podían permitirse el lujo de comprar ropa o proporcionar alimentos suficientes. Chimwemwe quedó embarazada poco después, y sus familias les obligaron a casarse.

Chimwemwe dice sobre el matrimonio: "Fue mi única solución de la pobreza, y yo estaba embarazada." Hoy explica que, "nunca he experimentado la felicidad en mi matrimonio. Nunca he visto el beneficio de estar casada". Su marido la golpea y ella casi se muere cuando estaba dando a luz : "Sangré mucho y estuve en la manos de Dios durante dos días "

Chimwemwe no ha denunciado a su marido ante la policía porque, "Temo que mi marido va a ser detenido y no quiero volver a mis padres". Así que prefiere vivir con él, incluso, por muy dramático y duro que parezca, aunque le pegue. Chimwemwe nunca ha pensado en dejar a su marido maltratador porque, "si lo hago me voy a enfrentar el estigma de la comunidad".

Una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18

El drama que vive esta niña en Malaui es algo habitual en el África Subsahariana, donde alrededor de una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años. Las estadísticas muestran que los países africanos suponen 17 de los 20 países con las tasas más altas de matrimonio infantil a nivel mundial.

Por ejemplo, según los últimos datos de UNICEF, el 76 por ciento de las niñas en Níger y cerca del 70 por ciento de las de República Centroafricana y Chad se casan antes de cumplir los 18. En Malaui, una de cada dos niñas se casa antes de tener 18 años.

Los líderes africanos toman conciencia

Es alentador que los líderes africanos hayan puesto el matrimonio infantil alto en su agenda. Esta semana, al término de la 28 Cumbre de la Unión Africana en Addis Abeba, los líderes mantuvieron una reunión de alto nivel sobre una campaña de la UA para acabar con el matrimonio infantil.La campaña ya ha visto a jefes de Estado africanos adoptar un acuerdo sobre el matrimonio infantil en junio de 2015, que fija pasos detallados que los gobiernos deberían dar para reducir esta dañina práctica. Estos pasos incluyen promulgar y aplicar leyes que fijen la edad mínima para casarse a los 18 o por encima -sin excepciones- y poniendo en marcha planes de acción nacionales integrales y bien financiados.

El número de niñas-novia puede duplicarse para 2050

Pero pese al creciente apoyo de los líderes africanos, el progreso para acabar con el matrimonio infantil ha sido lento. Sin acelerar los cambios en el terreno, el número de novias-niña se duplicará para 2050.

No hay una solución simple para acabar con el matrimonio infantil. Garantizar que las niñas tengan acceso a educación decente es importante. También es clave que la comunidad y los líderes religiosos entiendan y se comprometa en sus respectivos papeles a acabar el matrimonio infantil.Pero también deberíamos evaluar constantemente si los esfuerzos para acabar con el matrimonio infantil están funcionando o no. Si no lo están haciendo, los líderes africanos deberían hablar alto y actuar sin demora.