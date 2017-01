La madre biológica de Zahara, hija adoptiva de Angelina Jolie, pide su custodia tras el divorcio de la actriz

Etiquetas

La madre natural de la hija etíope adoptada por Angelina Jolie, ha hecho pública su súplica a la actriz pidiendo la posibilidad de hablar con ella: "Por favor, déjame hablar con mi hija".

Mentewab, madre de la pequeña, está desesperada por formar parte de la vida de su hija de 12 años y pidió públicamente la custodia de su hija.

"Sólo quiero que sepa que estoy viva y desde hace mucho tiempo, estoy tratando de hablar con ella. No quiero que mi hija vuelva, sólo quiero estar en contacto con ella ", dijo Mentewab desde Etiopía.

Mentewab ha sido la primera en admitir que los Jolie-Pitts le han dado a su hija todo lo que ella podría desear pero ha recordado que eso no significa que no la eche de menos: "La extraño todo el tiempo y pienso en ella todos los días. Sé cuando cumple años y me entristece no poder celebrarlo con ella".

Zahara nació en la miseria en Etiopía, pero fue adoptada por Angelina Jolie justo después de que su madre cayera enferma tras el parto. La madre biológica de Zahara, que ha alzado la voz para pedir la custodia de su hija, vive con menos de 18 euros por semana.