Las bravuconadas de Donald: "No voy a hacer una valla, voy a levantar un muro"

La rueda de prensa de Donald Trump, ¡la primera que ofrece!, tras ser elegido por sus compatriotas en las elecciones del pasado 8 de noviembre, dio para mucho. No fue el 'show de Truman' (¿se acuerdan de la película protagonizada por el histriónico Jim Carrey?)... fue, en vivo y en directo, el 'show de Trump'.

Seguro de sí mismo, bravucón, altanero, cautivador, directo, dando en el centro de la diana a sus enemigos íntimos, los periodistas... En fin, Trump en su versión más Donald. El genuino, en directo desde su cuartel general de la Quinta Avenida de Nueva York, la Trump Tower.

Éstas fueron algunas de sus bravuconadas más sonoras, dijo algunas, en su poco más de una hora de comparecencia ante los medios de comunicación:

-"Voy a ser el mayor generador de empleo que Dios haya visto nunca".

-"No voy a construir una valla en la frontera con México, voy a levantar un muro".

-"México se aprovecha de los Estados Unidos. Vamos a hacer el muro en la frontera y lo pagarán ellos".

-"Hay un movimiento que el mundo no ha visto jamás, nadie lo esperaba, ni siquiera las encuestas, pero lo que pasó el 8 de noviembre fue algo muy bonito".

-"El único interés de Donald Trump es volver a hacer grande este país".

-"Tenemos uno de los mejores gabinetes de la historia. Quiero los mejores gobernantes de la historia de los Estados Unidos".

-"Me han ofrecido 2.000 millones por hacer negocios con Dubai, pero he dicho que no".

-"Si mis hijos no llevan bien mis empresas les diré: Estáis despedidos"