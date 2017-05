El cineasta británico Ken Loach dirige un vídeo electoral de Jeremy Corbyn

Etiquetas

El galardonado cineasta británico Ken Loach ha dirigido un vídeo de propaganda electoral para el líder del Partido Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, que se emitirá hoy en las principales cadenas del país.

En la grabación, que difundirán esta noche en diferentes horarios ITV, BBC1 y Channel 4, como parte de la campaña para las elecciones del 8 de junio, Corbyn proclama el amor por su patria pero lamenta que actualmente el Gobierno solo funciona "para unos pocos".

"Amo a este país. Amo su historia, su belleza, su diversidad. Pero la gente no está a gusto. Hay desigualdad, hay injusticia, hay indignación", afirma, según los extractos difundidos.

"Hay indignación porque la gente no puede progresar, hay indignación porque la gente no tiene dónde vivir, hay indignación porque la gente joven no obtiene el empleo que querría", manifiesta.

"Hagámoslo de otra manera, trabajando desde el principio de que el papel del Gobierno es dar a todo el mundo una buena oportunidad, promover servicios públicos que nos apoyen, fomentar una economía que funcione para todos", declara el candidato de 67 años.

"Con seguridad, un Gobierno que trabaje para todos, que aliente a la sociedad a trabajar de forma cooperativa, ha de ser mejor que un Gobierno que trabaje solo para unos pocos", dice.

Loach, de 80 años y conocido por su cine de denuncia, apoya en estas elecciones la campaña de Corbyn, que concurre con un programa de izquierdas alejado de la tendencia más centrista promovida por el Nuevo Laborismo del antiguo primer ministro Tony Blair.

La última película del director socialista, "Yo, Daniel Blake", que reflejaba los estragos causados por las políticas de austeridad de los conservadores en el Reino Unido, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2016 y un Bafta británico el pasado febrero, entre otros galardones.