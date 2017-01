El drama de las niñas de Chibok...1.000 días bajo el yugo yihadista

Etiquetas

Este domingo se han cumplido 1.000 días sin ellas, sin las niñas de Chibok. Hace dos años y medio, las llamadas “niñas de Chibok” fueron secuestradas por el grupo yihadistas Boko Haram. Fue un 14 de abril de 2014 cuando los terroristas irrumpieron por la noche en un colegio femenino de la aldea nigeriana de Chibok, en el estado de Borno. Se llevaron 276 estudiantes que preparaban sus exámenes. Boko Haram, que significa la educación occidental es pecado, perpetró su mayor secuestro masivo hasta la fecha y logró su mayor golpe mediático, debido en parte a la campaña #BringBackourGirls, que movilizó a decenas de rostros conocidos, incluido la primera dama Michelle Obama, para liberar a las jóvenes. Algunas de las estudiantes lograron escapar, otras fueron rescatadas por el Ejército, pero, de la mayoría, cerca de 200 apenas se sabe y continúan cautivas y tristemente, abocadas al olvido.

El Gobierno nigeriano, en aquella época dirigido por Goodluck Jonathan, tardó cerca de tres semanas en reconocer oficialmente el secuestro. Solo lo hizo por la presión internacional y porque al cumplirse un mes del secuestro, el líder de Boko Haram, Abubakar Shekau, acompañado de decenas de niñas ataviadas con un velo islámico de color negro, que deja el rostro descubierto, anunció en un vídeo que las había secuestrado. Todas las miradas se dirigieron a Nigeria durante meses, el país más grande de África. donde un grupo similar a Estado Islámico empezaba a atormentar a la población con las mismas tácticas que los yihadistas de Siria e Irak. Era la confirmación de que el califato extendía sus tentáculos.

En la actualidad, unas 70 niñas son libres. Han conseguido escapar, burlando a los terroristas o han sido intercambiadas por el gobierno. De sus testimonios, conocemos las atrocidades y las torturas a las que fueron sometidas las jóvenes. Hasta 15 violaciones la días, obligadas a abrazar el Islam, víctimas de torturas...Otras, contaron que les amenazaban con degollarlas si se negaban a seguir sus instrucciones y otras, que debido a su virginidad, fueron vendidas o entregadas como esposas a los líderes de la secta.

Con el paso del tiempo, las manifestaciones internacionales se silenciaron. Las familias y víctimas se dieron de bruces con las realidad: el gobierno nigeriano y la comunidad internacional ya se han olvidado de ellas. Ahora, son solo algunos padres los que todavía confían en volver a verlas. Y si lo hacen, se preguntan si sus niñas lograrán superar el estigma de ser una niña de Chibok.

De la vida después del terror pueden hablar varias de las jóvenes liberadas en el pasado 21 de octubre, tras más de dos años de secuestro, o las cerca de 50 que han escapado. Las cifras y datos son confusos y difíciles de creer después de que un gobierno anuncie en varias ocasiones la muerte del líder de Boko Haram o informe de acuerdos para liberar a las niñas que luego, nunca, resultan ser ciertos. Los testimonios de las liberadas mantienen la esperanza de familiares, los únicos que aún hoy siguen contando las noches de cautiverio con las esperanza de volver a abrazarlas. Poco se sabe de la vida que llevan las chicas de Chibok, más allá de unas escasas apariciones en vídeos que divulgaron los yihadistas.

De todos los horrores de Boko Haram, que incluyen ataques a las mezquitas, a las escuelas, a las iglesias, asesinatos en masas, incendios de aldeas enteras...de todos ellos, esta capacidad para secuestrar mujeres y niñas para convertirlas en terroristas es la más atroz. Las cifras son escalofriantes. Boko Haram ha convertido a 105 mujeres y niñas en bombas humanas desde junio de 2015, fecha en la que por primera vez una mujer se inmoló, según recoge The Long War Journal, un medio que monitoriza la actividad de este grupo, considerado el grupo terrorista más mortífero, según el Instituto para Economía y Paz de la Universidad de Maryland.

¿Quién son Boko Haram?

Se trata de la principal organización yihadista asentada en Nigeria que empieza a tomar relevancia a partir de 2009, cuando ejecuta cada vez acciones más violentas en el norte del país. Entre los factores que están detrás de su rápido crecimiento es la corrupción y falta de gobernabilidad en los estados del norte donde consigue reclutar cada vez a más gente y establecer su territorio.

En su reino del miedo, ganado al Ejército nigeriano en los estados de Borno, Yobe y Adamawa. Boko Haram lucha para imponer la ley que emana de una interpretación radical del Corán. Allí, los islamitas han declarado su califato al tiempo que han declarado su afiliación al grupos islamista Estado Islámico. Su nombre, traducido libremente del hausa significa "la educación occidental está prohibida".

Abubakar Shekau, el líder solitario y cruel de Boko Haram

Es el hombre de las mil vidas y sumando. Hace solo unos meses volvió a aparecer en uno de sus ya característicos vídeos en la selva, armado con una kalasknikov y flanqueado por una bandera negra de Estado Islámico. Solitario, cruel y sanguinario, Abubakar Shekau es el líder de Boko Haram.

No se sabe dónde nació, ni donde vive, ni su edad exacta, un desconocimiento que añade a misticismo a su alrededor. "No puedo ser parado", "no puedo morir más que por la voluntad de Alá", son algunas de las frases con las que se presenta en sus vídeos.

Según la BBC, podría haber nacido en el estado de Yobe, al norte del país, pero otras fuentes apuntan hacia el país vecino, Niger. Su edad: 35, 36 o incluso 44 años, dependiendo de las fuentes. El desconocimiento de su figura ocurre incluso dentro de Boko Haram: la organización sigue una estructura descentralizada y no hay comunicación entre la cabeza y los "soldados" de tierra.

Cinco países africanos se unen contra Boko Haram

Terminar con el grupo que secuestró hace dos años a las niñas de Chibok fue la principal promesa electoral del presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, elegido en verano de 2015. Desde que juró su cargo prometió intensificar la lucha contra el grupo islamista Boko Haram. Entre las medidas que llevó a cabo, la primera fue crear una fuerza conjunta multinacional, la MNJTF en la que participan cinco países (Nigeria, Niger, Chad, Camerún y Benin) y que cuenta con unos 8.700 hombres.

Pese a que desde el gobierno nigeriano aseguran que están ganando la batalla contra el grupo islamita, la realidad es que lo único que ha conseguido es reducir su campo de batalla pero los islamistas siguen generando terror, principalmente contra la población civil.

2,1 millón de desplazados

Desde el inicio de la insurgencia del grupo terrorista Boko Haram, 25.000 personas han sido asesinadas y más de 2,1 millones desplazadas huyendo son las cifras del horror. Boko Haram, que en abril de 2015 declaró su adhesión formal al califato del Estado Islámico, busca establecer la sharia (ley islámica) en Nigeria y tiene como especial objetivo de su terror a las mujeres.