Una niña desafía al acoso escolar y a su mayor miedo: ir a la playa en bañador

Paris Harvey tiene 13 años de edad y sufre acoso escolar. En el colegio, sus compañeros de secundaria la insultan a diario, la llaman gorda y se ríen de ella por "caminar como un pingüino".

Paris sufre una enfermedad metabólica que le hace engordar y le impide perder peso de forma rápida. Por si fuera poco nació con displasia de cadera por lo que su pierna izquierda es 1,5 centímetros más corta que la derecha, por lo que al caminar cojea.

Omg so I faced my biggest fear today and went to the beach in a swimsuit☺️🏳️‍🌈 pic.twitter.com/eeSKUE581x