Diez años después de su desaparición, crece la hipótesis de que Maddie esté viva

El próximo 3 de mayo se cumplirán diez años de la desaparición de Madeleine McCann. Un documental, nuevas declaraciones y hasta una nueva investigación, vendrán de la mano de este aniversario.

En una entrevista exclusiva al diario The Mirror, la niñera de la niña, cuya identidad permanece oculta, ha revelado que le habían advertido que no caminara sola en el resort Mark Warner en Praia da Luz, donde los McCanns estaban pasando sus vacaciones. Incluso le habían dicho que llevara un silbato anti-violación. "Tenía la sensación de que los del pueblo no nos querían allí", ha señalado en la entrevista.

La niñera recuerda que Madeleine era una niña “encantadora y dulce”. Sobre la noche de su desaparición recuerda que “un padre se me acercó y me dijo que estaba ocurriendo algo. Que alguien estaba buscando a su hijo. No pensé que pudiera ser Maddie", relató.

Cuando llegó al resort se encontró a Kate McCann llorando. “Estaba llorando y casi en estado catatónico. Gerry (el padre de la niña), estaba muy angustiado. Esto es lo que realmente recuerdo de él, verlo buscar debajo de los coches. No puedo olvidar eso”, contó.

El niñera se unió a la búsqueda de la niña. "Se nos dijo que empezáramos a buscar en cubos de basura por si acaso el cuerpo estaba allí. Ahí fue donde me di cuenta de que la cosa iba en serio".

"Recuerdo que pensaba, aún antes de conocerlos, cómo ellos eran la imagen de una familia perfecta", añadió respecto a la actitud de los McCann, quienes fueron cuestionados por haber dejado a sus hijos en soledad esa noche para ir a comer con amigos a pocos metros de donde desapareció su hija.

La investigación apuntó Madeleine podría haber muerto esa noche

La niñera de los McCann defendió a los padres de la niña en la entrevista y apuntó que todavía mantiene la esperanza de que la pequeña Madeleine, que tenía tres años cuando desapareció, siga con vida: “El mejor escenario de esta horrible situación es que haya sido llevada por una persona rica que no tenía hijos”, dice la mujer.

La investigación apuntó desde un primer momento que la pequeña habría haber muerto la noche de sus desaparición. Tras apuntar a sus padres, las certezas se fueron reduciendo con el tiempo y lo último que se cree es que fue secuestrada por una banda de pedófilos.

Por su parte, el exinspector Dave Edgar, ha señalado en una entrevista en 'Birmingham Mail' que hay muchas posibilidades de que Madeleine todavía esté viva y podría estar escondida en algún lugar. Y es que "cuando sales más allá de la avenida principal del Algarve hay un sinnúmero de propiedades aisladas donde podría ser recluida", ha señalado.