11 de enero de 2017, un día histórico en El Salvador: primer día sin asesinatos en dos años

Etiquetas

El Salvador, uno de lospaíses más peligrosos y con las tasas de homicidios más altas del mundo, es noticia por un hecho histórico y un día especialmente extraordinario. Y es que el pasado miércoles 11 de enero el país no registró ningún asesinato por primera vez en los últimos dos años.

Los datos aportados por el comisionado de la Policía Civil Nacional, Howard Cotto, reflejan que ningún asesinato fue notificado, ni atendido, ni registrado por la policía el miércoles.

La última vez que el país pasó un día completo sin homicidios fue el 22 de enero de 2015, según los registros policiales. Antes ocurrió una vez en 2013 y en dos días del año anterior.

Las muertes violentas en el país alcanzaron un máximo de 104 casos por cada 100.000 habitantes en 2015, la tasa más alta para cualquier nación que no estaba en guerra abierta aquel año. El número de homicidios cayó un 20% el año pasado, pero El Salvador, con 6 millones de habitantes, seguía siendo uno de los países más violentos, con 81,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

La nación centroamericana está marcada por la actividad de las pandillas, conocidas como las maras, que están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, extorsionan y cobran derecho de piso a empresarios, y asesinan a quienes se niegan a pagar.

Oferta de las maras al Gobierno

Esta misma semana, en un reportaje en el periódico salvadoreño El Faro, tres de las principales y más violentas maras del país aseguraban que intención era abrir un diálogo con el Gobierno para dejar la violencia e integrarse a la sociedad. Se trata de la Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, bandas que se calcula que tienen entre 60.000 y 70.000 integrantes.

Los líderes justificaron su intención de negociar para detener la crisis de violencia que vive el país y frenar la violencia entre las bandas y las fuerzas de seguridad. Estos enfrentamientos provocaron en 2016 más de 500 muertos entre los pandilleros y un poco más de 60 entre los agentes del Estado.

En la entrevista al diario, uno de los líderes afirma que “todo ser humano tiene derecho a cambiar. No toda la vida va a andar uno haciendo cosas ilícitas”. Los maras quieren tomar como ejemplo toma el proceso de paz de Colombia como un modelo a seguir para su desarticulación.

De momento el Gobierno no ha reaccionado a esta propuesta, aunque la postura oficial es que no negociarán con los que consideran "terroristas". El portavoz presidencial Eugenio Chicas, aseguró a El Faro que “la posición del gobierno sobre diálogo, entendimiento, conversación con pandillas es irreductible: ningún diálogo y entendimiento ni conversación con estos grupos, ningún trato. Hasta hoy. Y digo hasta hoy porque es lo que me consta. Si el presidente dice otra cosa, será él y él tiene la autoridad para considerar cualquier otra condición”.