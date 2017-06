Diputados conservadores empiezan a tachar de catastrófico el resultado de May

El Reino Unido tendrá un Parlamento en el que ninguna fuerza política logre una mayoría absoluta, algo que no ocurría desde 2010, según la encuesta a pie de urna de las elecciones generales de este jueves.

De acuerdo con este sondeo, emitido anoche por las emisoras BBC, ITV y Sky, el Partido Conservador, liderado por Theresa May, lograría 314 escaños y los laboristas 266.

En caso de no sumar los 326 escaños necesarios para lograr la mayoría, los "tories" podrían contar con el apoyo de los diputados unionistas pro-británicos de Irlanda del Norte para formar Gobierno y sacar adelante el presupuesto del Estado y el programa electoral.

La primera ministra británica declaró, al mantener su escaño por la circunscripción de Maidenhead, en el sur de Inglaterra, que si su partido es el que ha ganado más escaños en las elecciones de ayer, le corresponderá darle al Reino Unido la estabilidad que necesita de cara al "brexit".

Dio a entender así que de los comicios generales del jueves puede salir un Parlamento "colgado", sin que ningún partido saque la mayoría absoluta en una Cámara de los Comunes formada por 650 asientos.

"Este país necesita un periodo de estabilidad. Si el Partido Conservador ha ganado la mayor cantidad de escaños y votos, le corresponderá asegurar esa estabilidad", dijo la jefa del Gobierno.

Desde el principal partido de la oposición, el líder laborista, Jeremy Corbyn, esgrimió que May ha perdido el mandato que esperaba obtener en las elecciones anticipadas que convocó en abril y le pidió que "se vaya" para dejar paso a otro Gobierno.

"La primera ministra convocó estos comicios porque quería un mandato. Lo que ha obtenido es una pérdida de asientos para los conservadores, una pérdida de votos y una pérdida de confianza", dijo Corbyn tras revalidar su escaño por la circunscripción de Islington North, en Londres.

"Creo que eso es suficiente para que se vaya", sostuvo el dirigente laborista, que obtuvo el 73 % de los votos en su circunscripción.

May aventajaba a Corbyn en 20 puntos en los sondeos de principios de campaña, pero la distancia se fue diluyendo con el transcurrir de las semanas.

El líder laborista de 68 años resultó ser un adversario duro y correoso, y alejó los focos del Brexit para centrarlos en asuntos como la sanidad y la desigualdad.

Los recortes presupuestarios en la policía tras seis años de austeridad conservadora, a la luz de tres atentados en tres meses, o la percepción de que los conservadores debilitarán el Estado del bienestar, dañaron la campaña de May.

Desde dentro de su partido, la diputada del Partido Conservador Anna Soubry afirmó que la primera ministra debe considerar su dimisión ante la previsible caída en escaños de los "tories" en las elecciones generales.

Cuestionada sobre la posibilidad de que May renuncie a su cargo, Soubry afirmó a la BBC: "Es una cuestión para ella. Es malo. Creo que está en una posición muy difícil y necesita considerar su puesto. Esta es una noche terrible".

Y no es la única. Seis ministros de su gobierno también piden su cabeza.

