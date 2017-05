Los dramáticos vídeos del atentado en Manchester que ha dejado 19 muertos

Al menos 19 personas han muerto y 59 han resultado heridas en una explosión registrada junto al estadio Manchester Arena, en el norte de Inglaterra, donde concluía en la noche del lunes un concierto de la cantante Ariana Grande, a menos de tres semanas de las elecciones generales del Reino Unido.

El incidente, que se produjo sobre las 21,30 horas GMT en el vestíbulo del recinto donde se congregaban unas 21.000 personas, ha sido calificado por la primera ministra británica, Theresa May, como un "atroz ataque terrorista".

El terror llenó las inmediaciones del Manchester Arena. Estos son algunos de los vídeos del pánico que se vivió.

People scream and run for the exits after an explosion at Manchester arena, which killed 19 people pic.twitter.com/zlz6pNemp5