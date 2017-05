El duque de Edimburgo se retira de actos oficiales a partir otoño

El príncipe Felipe de Edimburgo, que en junio va a cumplir 96 años, ha pasado más de medio siglo a la sombra de su esposa, la reina Isabel II, con gran lealtad y propensión a las meteduras de pata. El palacio de Buckhingham ha comunicado hoy, después de varias horas manteniendo la expectación, que el príncipe abandona los actos reales "a partir de otoño".

Statement from BP confirms Prince Philip is standing down from royal duties from Autumn: pic.twitter.com/6TE0lFOuKE