'Impuesto sobre demencia', ferrocarriles públicos... la otra campaña británica

La primera ministra británica, Theresa May, convocó las elecciones en Reino Unido convencida de que la campaña electoral sería un camino de rosas que le permitiría legitimar su posición como líder de los conservadores y como interlocutora con Europa, además de ampliar su ventaja frente a los conservadores (actualmente poseen 331 escaños, mayoría absoluta). Nada más lejos de la realidad. En esta campaña se pueden distinguir varias fases: en un principio el Brexit dominó el debate, semanas después fue el turno de los temas sociales y los recortes, y finalmente, los tres atentados en solo tres meses politizaron la recta final de la campaña. ¿Qué prometen los tres principales partidos que se presentan a la elección?

Brexit

El tema clave de esta elección es cómo y quién va a dirigir las negociaciones del Brexit y la futura relación del país con su socios comerciales más cercanos e importantes, es decir la UE. De cómo negocien su salida del bloque dependerá en gran medida el comportamiento de la economía de Reino Unido. Los últimos datos, publicados por la OCDE, prevén que la economía británica se frene un 1,6% en 2017 y 1% en 2018.

Tanto los conservadores de Theresa May como los laboristas de Jeremy Corbyn son partidarios de mantener la decisión de los ingleses vía referéndum de abandonar la Unión Europea. No obstante, ambos partidos difieren en cómo negociar con la Unión Europea. Mientras May opta por un Brexit duro que incluye abandonar el mercado único y la unión aduanera con el objetivo de lograr una relación especial con la UE que incluya acuerdos de libre comercio y aduaneros, los laboristas apuestan por suavizar la posición de Reino Unido y mantener el acceso a los mercados europeos. En el lado opuesto está el Partido Libertal Demócrata, liderado por Tim Farron, que propone un segundo referéndum si ganan los comicios.

Inmigración

La inmigración es uno de los principales temas en Reino Unido en todas las citas electorales. La líder conservadora se compromete a reducir la inmigración neta por debajo de los 100.000. Se trata de las eterna promesa de los tories, pero que han sido incapaces de materializar. Según su programa electoral, si gana las elecciones encarecerá la contratación de trabajadores inmigrantes de fuera de la Unión Europea, obligando a los empresarios a pagar una 2.000 libras anuales por cada uno, el doble que hasta ahora, y obligará a estos a pagar más por utilizar la sanidad pública. (Puede acceder en este enlace al programa de los tories)

Por su parte, los laborista son partidarios de una posición más suave respecto a la inmigración. Se niegan a poner un objetivo al recorte de las llegadas de extranjeros y aseguran que gestionarán la inmigración en función de las necesidades económica. El Partido Liberal Demócrata es partidario de abrir las puertas a los inmigrantes cualificados en los sectores claves de la economía del país. Asimismo, son partidarios de establecer un fondo de ayuda destinado a las comunidades desfavorecidas, así como la celebración anual de un debate en el parlamento para discutir sobre la necesidades del mercado laboral y la inmigración.

Gasto e impuestos

La austeridad y los recortes fueron una constante durante el Gobierno de David Cameron cuyo objetivo era acabar con el déficit público en 2020. La premier ha renunciado a ello, pero sigue apostando por mantener a raya el gasto público. Entre sus propuestas más polémicas figura elevar el coste que los británicos tienen que pagar con su bolsillo para financiar los cuidados médicos a final de su vida. Calificada como “impuesto de demencia” por los laboristas, la premier matizó la polémica propuesta y estableció un tope para el coste que cada familia tendría que pagar. Aún así, la iniciativa ha levantado ampollas entre los ingleses.

En el caso de los laboristas, Corbyn apuesta por aumentar el gasto público en 48.600 millones de libras que serán financiados mediante impuestos. Promete subir los impuestos a las rentas más altas y elevaría el impuesto de sociedades al 26%, respecto al 19% actual. Con ello, podía eliminar las tasas universitarias y elevar el gasto en sanidad (hasta 37.000 millones en los próximos cinco años) y educación. Además, apuesta por subir el salario mínimo hasta las diez libras en 2020. (Puede consultar en este enlace el programa de los laboristas)

Otros asuntos, que han quedado en segundo plano son el futuro de Escocia, que quiere celebrar otro referéndum para permanecer en la UE o la nacionalización de empresas privadas como ferrocarril y correos, propuesto por Corbyn.