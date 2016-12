La embajada de Rusia califica de hostiles las sanciones y promete responder

Las agencias rusas de inteligencia atacaron durante dos años con emails maliciosos al Partido Demócrata, y han continuado esas acciones tras las elecciones presidenciales, concluyó un informe difundido este jueves por autoridades estadounidenses.

La difusión del informe coincide con una serie de sanciones de Washington contra Moscú en represalia de lo que funcionarios estadounidenses consideran esfuerzos del gobierno ruso para inclinar los comicios del 8 de noviembre a favor de Donald Trump, que resultó elegido presidente.

Los rusos habrían robado información embarazosa para la candidata demócrata Hillary Clinton antes de difundirla a los medios. Este mismo jueves, el presidente estadounidense, Barack Obama, ha anunciado la expulsión de 35 miembros de los servicios de Inteligenciarusos, el cierre de dos centros rusos y sanciones contra individuos y empresas rusos por sus injerencias en los comicios.

La Embajada de Rusia en Estados Unidos ha acusado a Washington de tratar de socavar las relaciones bilaterales entre ambos países con la última tanda de sanciones impuesta por el Gobierno de Barack Obama por su intervención en el proceso electoral y los ataques informáticos contra el país.

"Consideramos estas nuevas sanciones de la Administración actual contra Rusia, diplomáticos rusos y sus familias en Estados Unidos un acto hostil", ha denunciado la misión diplomática a través de su cuenta oficial de la red social Twitter.

"Las sanciones anunciadas este 29 de diciembre están destinadas directamente a socavar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia", ha continuado.

Asimismo, ha indicado que estas sanciones "no quedarán sin respuesta", siguiendo así la postura que ha mantenido Moscú desde que se hizo pública la expulsión y declaración de personas non gratas de 35 miembros de los servicios de Inteligencia rusos, el cierre de dos centros rusos y las sanciones contra individuos y empresas rusos.

La Embajada ha señalado, además, que las acusaciones de que Rusia ha interferido en los comicios estadounidenses carecen "completamente" de fundamento.

La embajada rusa en Londres ha ido más allá y ha contestado de la siguiente forma a Obama: "El Presidente expulsa a 35 diplomáticos en un deja vu de la Guerra fría. Para todo el mundo, también para los americanos, estamos encantados que sea lo último que haga en su desafortunada administración".

