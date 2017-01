De Twitter a Apple pasando por Netflix: las empresas que cargan contra Trump

Etiquetas

Las medidas que ha tomado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de llegar a la presidencia, están teniendo sus primeras consecuencias. Su decisión de prohibir la entrada durante noventa días al país a cualquier ciudadano de Sudán, Siria, Irán, Irak, Yemen, Somalia y Libiahan hecho que muchas de las grandes multinacionales se rebelen contra esta polémica medida.

Así, no solo ha sido el anuncio de Starbucks de contratar a 10.000 refugiados en los próximos años para su cadena de cafeterías, sino que los responsables de Twitter, Facebook, Netflix, Airbnb o Lyft han tomado medidas al respecto.

Y es que las decisiones de Trump afectan de manera directa a estas empresas, e incluso Starbucks ha tenido que sufrir un ataque directo orquestado desde México en las redes sociales... Por el simple hecho de ser de Estados Unidos. Bajo el hashtag #AdiosStarbucks, los tuiteros de México comenzaron por Twitter hace unos días una campaña contra la empresa, que ha caído hasta un 4% en Bolsa.

La situación causó la reacción de forma inmediata de la multinacional y su CEO, Howard Schultz, que anunciaba su propósito de dar 10.000 de sus puestos de trabajo a los 'vetados' por Trump: "Les escribo hoy con una profunda preocupación, el corazón encogido y una decidida promesa", dice el presidente de la firma en un correo dirigido a sus trabajadores y que se publicó en la red. Así, la idea de Starbucks es contratar a estos refugiados en los distintos países del mundo en los que cuenta con cafeterías.

"Vivimos tiempos sin precedentes, en los que somos testigos de que la consciencia de nuestro país y la promesa del sueño americano se ha puesto en duda", dice Schultz, que ha mostrado en distintas ocasiones su apoyo al Partido Demócrata. "Construir puentes y no muros con México", señala, en referencia al muro que Trump quiere construir en la frontera con México. Starbucks es propietario de 600 cafés y emplea a 7.000 personas en México donde, asegura, seguirá invirtiendo.

A la campaña de Starbucks se ha sumado Airbnb, el sitio web de alquiler de viviendas privadas para vacaciones. Ha anunciado casas gratis para aquellos que estén afectados por el decreto de Trump: "Ofrecemos viviendas sin coste para refugiados y para cualquier persona que esté vetada en EEUU", señala su CEO, Brian Chesky, en Twitter. En otro mensaje dice: "No es justo y debemos mantenernos junto a las personas afectadas".

El buscador más famoso del mundo, Google, tampoco ha querido callarse ante el decreto. Su CEO, Sundar Pichai -de origen indio- ha enviado una carta a todos sus empleados informándoles de que la postura de la empresa no varía tras la decisión de Trump. En la misiva el directivo admite que es "muy doloroso ver el coste personal de esta orden sobre nuestros compañeros". "Siempre nos hemos mostrado muy claros y a favor de la inmigración y el talento, venga de donde venga, y eso no va a cambiar", sentencia.

Google ha anunciado la creación de un fondo de cuatro millones de dólares que donará entre organizaciones estadounidenses comprometidas con los derechos de los inmigrantes.

Por su parte,Microsoft ha confirmado que están trabajando con los empleados afectados. El director del área legal de la compañía, Brad Smith, ha asegurado que apoyan las políticas de migración que "protegen a la sociedad sin sacrificar la libertad de expresión o la religión de las personas". En un comunicado oficial, Microsoft defiende "la importancia de proteger a los refugiados legítimos y respetuosos de la ley, cuyas vidas pueden estar en juego en los procedimientos de inmigración". El comunicado se ha hecho público a través de Linkedin.

La 'competidora' directa de Microsoft, Apple, también ha saltado a la palestra tras el decreto y ha seguido una línea similar: "Tenemos empleados que se ven afectados directamente. Nuestro departamento de Recursos Humanos y nuestro equipo de abogados están en contacto con ellos". El CEO de la empresa de la manzana mordida, Tim Cook, asegura que su empresa ya se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para "explicar el efecto negativo sobre nuestros compañeros de trabajo y nuestra empresa"."Apple no existiría sin la inmigración".

La medida de Trump ha provocado críticas feroces por coartar las libertades de los ciudadanos. Así, los representantes de dos de las principales redes sociales, Facebook y Twitter, tambien han puesto el grito en el cielo.

Por un lado, el presidente de Twitter, Jack Dorsey, ha asegurado que el impacto "humanitario y económico es real y molesto". "Twitter está construido por inmigrantes de todas las religiones. Estamos con y para ellos, para siempre", afirma.

Facebook y Lyft critican el decreto

Por otro lado, el creador de Facebook, Mark Zuckerberg, también se ha mostrado molesto: "Tenemos que mantener este país seguro, pero hay que centrarse en las personas que realmente representan una amenaza. La ampliación de esta ley hará que todos los estadounidenses estén menos seguros por el desvío de recursos, mientras que millones de personas sin papeles que no representen ninguna amenaza empezarán a vivir con el temor a ser deportados".

El CEO de Netflix, la plataforma online de series y películas, Redd Hastings, ha sido muy radical: "Las acciones de Trump están perjudicando de forma directa a los empleados de Netflix en todo el mundo y son tan anti-estadounidenses que duelen". Para Hastings, las medidas de Trump harán que el país sea "menos seguro -por culpa del odio y la pérdida de aliados-. "Es el momento de unir nuestros esfuerzos para proteger los valores estadounidenses de libertad y oportunidad".

La competencia directa de Uber, Lyft, se ha sumado a la campaña 'anti-decreto' de Trump... Y tras conocerse que Travis Kalanick, el CEO de Uber, se ha convertido en uno de los asesores de Trump, la entidad ha criticado esta postura. Lyft ha anunciado que va a donar un millón de dólares a la Unión Americana de Libertades Civiles con el propósito de apoyar a los refugiados: "Nunca nos callaremos ante las amenazas contra nuestra comunidad".

Uber también ha tratado de 'desmarcarse' de la polémica. Ha informado a través de un comunicado de que está diseñando un proceso para "compensar" a sus trabajadores con un bono durante tres meses para "ayudar a mitigar sus problemas financieros, que sirva para apoyar a sus familias y poner comida en la mesa".

También de fuera de Estados Unidos

Otra de las multinacionales esta vez fuera de las fronteras de EEUU que ha decidido tomar medidas es Viber, empresa de mensajería instantánea y propiedad de Rakuten. La entidad ha anunciado llamadas gratuitas desde EEUU a cualquiera de los siete países cuyos ciudadanos están 'vetados'. "Está mal, como seres humanos, discriminar uniformemente basándose en religión o nacionalidad", asegura Hiroshi Mikitani, el director general de la multinacional japonesa.

Hasta la compañía aérea alemana Lufthansa ha decidido tomar medidas, ya que cuenta con "miembros de tripulación que se ven afectados por el cambio". Una portavoz de la empresa aseguraba al diario alemán 'Die Welt' que se están ofreciendo cambios de billete sin penalización a usuarios que se hayan visto afectados.

¿Se ampliará la lista de multinacionales que critican el veto de Trump? El tiempo lo dirá...