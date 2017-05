La fortuna de los cinco más ricos de Nigeria acabaría con el hambre en el país

Etiquetas

La fortuna conjunta de los cinco hombres más ricos de Nigeria --unos 27.000 millones de euros-- podría acabar para siempre con la extrema pobreza que sufren en ese país más de 5 millones de personas, según ha asegurado Oxfam en su último informe.

El informe, titulado "Desigualdad en Nigeria", pone de relieve la enorme brecha que existe entre lo pobres y ricos del país. Según el documento, los beneficios del crecimiento económico que ha experimentado Nigeria en los últimos años han sido asumidos en exclusiva por una élite privilegiada a expensas del resto de la población.

La desigualdad económica es uno de los factores clave que se esconden tras el conflicto armado que sufre el país y que ha desencadenado una de las peores crisis alimentarias de la historia del país, donde más de cinco millones de personas se enfrentan a la hambruna en el noreste nigeriano.

El hombre más rico de Nigeria gana 8.000 veces más dinero en un sólo día que lo que un nigeriano medio se gasta en necesidades básicas en un año entero.

En total, más de 112 personas viven en estado de pobreza en Nigeria, mientras que el hombre más rico del país tendría que gastarse cada día un millón de euros durante 42 años para quedarse sin fortuna alguna.

"Es hasta obsceno que el hombre más rico de Nigeria haya amasado más dinero del que jamás podrá llegar a gastarse en un país donde cinco millones de personas luchan por llevarse al a la boca este año", ha denunciado Celestine Okwudii Odo, la coordinadora del Programa de Buena Governanza de Oxfam en Nigeria.

"La extrema desigualdad que existe en Nigeria está exacerbando la pobreza, acabando con la economía y provocando indignación entre la población", ha añadido.

A pesar de contar con una economía con un crecimiento estable y rápido, Nigeria es uno de los pocos países donde el número de personas viviendo en estado de pobreza ha aumentado en los últimos años. Entre 2004 y 2010 se produjo un aumento de los niveles de pobreza mayor al 69 por ciento. El número de millonarios aumentó en un 44 por ciento durante el mismo periodo de tiempo.

El informe pone de relieve las enormes diferencias que existen no sólo a nivel social, sino a nivel geográfico en el país entre los diferentes estados. El 69 por ciento de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza residen en el noreste del país, donde la sequía y la violencia de Boko Haram han afectado duramente a la población.

Oxfam asegura en el documento que los pobres en Nigeria son incapaces de beneficiarse de la riqueza que está entrando en el país debido a los altos niveles de corrupción que existen en las instituciones públicas y por la "excesiva" inuencia que tienen las grandes empresas en la toma de decisiones del Gobierno.

Se estima que entre 1960 y 2005, miembros de la Administración pública robaron más de 20 billones de euros de las arcas del Estado. A día de hoy, mientras que las grandes multinacionales reciben incentivos escales por un valor de 3.000 millones de euros cada año, las pequeñas y medianas empresas tienen que hacer frente a una enorme cantidad de impuestos sin ningún tipo de ayuda.

A pesar de ser la economía más importante de África, el porcentaje de presupuestos nacionales que destina Nigeria a la Educación, la Sanidad y los servicios sociales es uno de los más pequeños de todo el continente, En 2012, el Gobierno nigeriano destinó tan sólo un 6 por ciento de sus presupuestos a Educación y 3,5 por ciento a Sanidad.

"Nigeria no es un país pobre y sin embargo, millones viven con hambre. El Gobierno debe trabajar con la comunidad internacional para conseguir comida y asistencia para los hambrientos. Sin embargo, no debe parar ahí. Debe liberar a millones de nigerianos de la pobreza construyendo un nuevo sistema político que beneficie a todos y no sólo a unos pocos privilegiados", ha insistido Odo.