Al menos un herido en un tiroteo en la Estación Regional de Munich

Varias personas resultaron heridas hoy en un tiroteo en una estación de trenes de Múnich, entre ellas una policía, que se encuentra en estado grave, según informó la policía de la capital bávara, que ha detenido a una persona.

"Ahora de lo que se trata es de mantener la calma y ser prudentes", señaló un portavoz de la policía citado por el diario muniqués "Süddeutsche Zeitung", que no quiso precisar el número de tiros efectuados.

Suburban train station #Unterföhring – Several persons wounded by gunshots. Police woman seriously wounded. One person has been arrested.