Más de 100 heridos en un accidente del tren suburbano de Nueva York

Más de cien personas han resultado heridas en un accidente del tren suburbano de Nueva York, concretamente en el distrito de Brooklyn (Estados Unidos), según han informado los servicios de emergencias de la ciudad norteamericana.

Ocurrió a las 8:20 hora local (13:20 hora peninsular española). El accidente se ha registrado en la estación de Atlantic y el tren siniestrado ha sido el Long Island Rail Road, un cercanías conocido por sus siglas LIRR. Según la empresa encargada de gestionar este servicio, los 103 heridos se produjeron por un "incidente" pero en ningún momento hablaron de accidente.

De momento, los bomberos han cifrado el número de heridos en 103, peor ninguno reviste gravedad. El que ha precisado más atención ha sido un pasajero que parece que ha sufrido una rotura en una de las piernas.

Desde que se produjo el accidente los bomberos de Nueva York han informado de lo sucedido a través de su cuenta de Twitter. Según se iba accediendo a los vagones aumentaba el número de heridos, aunque como puede observarse en las fotos tomadas por los bomberos los daños en la estructura del tren no son muy graves.

103 injuries reported at scene of Atlantic Terminal LIRR train derailment, all non-life-threatening pic.twitter.com/t5p78cAFlU — FDNY (@FDNY) 4 de enero de 2017

Todavía no se conocen con exactitud las causas del accidente aunque algunos testigos citados por medios locales han afirmado que el tren frenó pero no paró del todo al entrar en la terminal, lo que le llevó a chocar con los topes de la vía muerta.

76 non life-threatening injuries reported at scene of LIRR train derailment, Atlantic Terminal Brooklyn pic.twitter.com/rFcimgfK2C — FDNY (@FDNY) 4 de enero de 2017

La compañía ha informado de que cerca de 600 personas viajaban en el tren sen el momento de sufrir el accidente. The Long Island Rail Road transporta a unas 300.000 personas cada día, según indica el diario The New York Times.

El 29 de septiembre de 2016 otro accidente de tren tuvo lugar en la estación de la localidad de Hoboken (Nueva Jersey), dejando un muerto y más de 100 heridos debido a que circulaba a una velocidad superior a la habitual, según el testimonio de los testigos.