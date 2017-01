La heroína que con solo 8 años logró salvar a dos de sus hermanos del fuego

Etiquetas

Logró salvar a dos de sus hermanos menores cuando su casa ardía por los cuatro costados. No pudo hacer nada por el resto. Los muertos han sido dos hermanos, uno de 9 meses y otro de dos años, dos gemelas de tres y dos chicas de 10 y 11. Erin solo pudo salvar a sus hermanos menores Jack y Jane, según el Daily Mail.

Los parientes destrozados compartieron imágenes de los niños en las redes sociales, al tiempo que identificaron a los supervivientes.Una de las muchas fotografías publicadas mostraba a los nueve niños juntos a un porche fuera de una casa. No está claro si fue la misma casa en Baltimore que se quemó el jueves. La tragedia ocurrió el jueves a las 12.30 cuando los bomberos encontraron cómo la casas estaba ya invadida por las llamas y dos de sus pisos derrumbados.

La madre de los niños está en estado crítico y el padre se encontraba trabajando en un restaurante. Todavía estoy en estado de shock, para ser honesto -dijo el padre destrozado, cuando lo llamaron por teléfono para comunicarle la tragedia. "No sé qué pudo causar el incendio". El pueblo habla de una tragedia desgarradora que ha impactado a todos. Los vecinos han narrado unos momentos dramáticos: "Oí a los niños llorando. Mi hija los escuchó. Ellos decían, 'Ayuda, ayuda,' y sabes, no podía salvarlos, no podía salvarlos ', era un infierno había fuego por todos lados. Nunca vi nada igual, era imposible que nadie sobreviviera. Recé por ellos", relata.WJZ-TV mostró a dos niños pequeños sentados mientras se los llevaban en una camilla y una mujer en una camilla con una máscara de oxígeno sobre la cara.