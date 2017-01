El tamaño sí importa y para 'Centauro', un mexicano de Guiness, es un problema

Etiquetas

En varias entrevistas y no pocos artículos periodísticos siempre se dijo que el actor norteamericano Jonah Falcon poseía el pene más grande del mundo, ya que supuestamente medía 24 centímetros en estado flácido y alcanzaba los 34 erecto. Eso, hasta conocer la historia del mexicano Roberto Esquivel Cabrera, de 54 años.

El caso de este hombre, nacido en la localidad latinoamericana de Saltillo, si bien no figura en el libro de Guiness, es único a juzgar por los médicos que le han tratado a lo largo de su vida. Posee un miembro de 48 centímetros, lo que le ha generado un sinfín de problemas clínicos y dificultades en su vida cotidiana.

Si bien los médicos ya le han recomendado en varias ocasiones pasar por el quirófano para reducir el tamaño, Cabrera no quiere operarse. La vida sexual es y será completamente nula para él, trabajar también se le dificulta sobremanera, y además tiene dificultades para caminar, vestirse y para sentarse.

Por el crecimiento desmedido de su pene, el mexicano debió dejar de trabajar. El Estado de su país le otorgó un subsidio por discapacidad. "Estoy feliz con mi pene, no conozco a nadie que tenga el tamaño que yo tengo. Me gustaría estar en el libro de Guinness, pero ellos no reconocen este récord", ha manifestado recientemente, en una entrevista con Barcroft TV.

Jesús David Salazar González, uno de los médicos que le ha atendido, ha manifestado recientemente a los medios que Cabrera no quiere operarse porque "dice que quiere seguir siendo el más macho". El facultativo ha asegurado que "no acepta la cirugía, quiere tener un pene más grande que el resto de las personas. En la cultura latina, quien tenga el pene más grande es más macho. Es algo que lo hace diferente del resto de la gente y lo hace sentir especial", ha señalado.

El caso, obviamente, es inédito para la ciencia. A Cabrera le apodan 'Centauro', debido al motivo por el cual ha obtenido fama mundial. Él enfrenta el desafío de encontrar la vestimenta adecuada para poder disimular sus dimensiones. "Vivo vendado, así me siento más cómodo", ha manifestado en más de una ocasión.

Al parecer, en el caso del 'Centauro', sus genitales tomaron una longitud inesperada desde su infancia. "A partir de los 9 años, recuerdo como mi tamaño se disparó", ha contado en la mencionada entrevista.

Si bien Cabrera busca el reconocimiento en vano en el libro de los Guinness, éste no acepta su condición como la máxima medida en el mundo, ya que según el propio Salazar González, él modificó su cuerpo para lograr este tamaño anormal.

El macropene o macrofalosomía se considera al pene de más de 22 centímetros en erección (3% de los hombres) dimensión que sale del tamaño promedio (entre 12 a 17 centímetros y aparece en el 75% de la población masculina).